Marc Marquez è stato costretto al ritiro durante la gara lunga del Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento del Motomondiale MotoGP 2026, disputato sul circuito di Buriram. A sei giri dal termine, mentre occupava la quarta posizione alle spalle di Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Pedro Acosta, ha dovuto abbandonare la competizione a causa di una foratura alla gomma posteriore.

Nel corso dell’intera corsa, Marquez non aveva mai mostrato il passo dei suoi diretti concorrenti. In avvio, era stato superato ripetutamente da Fernandez, Jorge Martin e Acosta.

Il finale, tuttavia, si è rivelato ancora più amaro: la foratura lo ha costretto al ritiro, privandolo di punti preziosi.

Il contesto della gara

La competizione si è svolta sul tracciato di Buriram, in Thailandia, segnando l’esordio stagionale della MotoGP 2026. Nonostante una prestazione non brillante, Marquez era riuscito a mantenere una posizione di rilievo fino al momento dell’imprevisto. La foratura, sopraggiunta a circa sei giri dalla conclusione, ha interrotto ogni possibilità di rimonta.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, la foratura è avvenuta mentre Marquez affrontava la curva 4 a una velocità di circa 170 km/h. Nonostante il grave spavento, è riuscito a controllare la sua Ducati senza cadere.

La moto è stata successivamente parcheggiata con il cerchio posteriore visibilmente danneggiato.

La vittoria è andata a Marco Bezzecchi, che ha dominato la gara, precedendo sul podio Pedro Acosta e Raul Fernandez.