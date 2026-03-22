Dalla suggestiva cornice di Lillehammer, in Norvegia, arriva l'attesa per il Super-G maschile, evento clou delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino. La celebre località scandinava, che fu teatro dei Giochi Olimpici invernali del 1994, ospita l'ultimo appuntamento della stagione 2025/2026 per gli specialisti della velocità. Sebbene la Coppa di specialità sia già saldamente nelle mani dello svizzero Marco Odermatt, la lotta per le restanti posizioni sul podio è più aperta che mai, con il nostro Giovanni Franzoni tra i principali contendenti a caccia di un risultato di prestigio.

Gli azzurri pronti a lasciare il segno

Saranno ben cinque gli atleti italiani a scendere in pista, ognuno con le proprie ambizioni. Il veterano Christof Innerhofer, con il pettorale numero tre, si prepara a una gara che potrebbe segnare la conclusione di una carriera straordinaria e ricca di successi. Subito dopo, sarà il turno di Mattia Casse, che indosserà il pettorale numero cinque, e di Giovanni Franzoni, con il sei. Quest'ultimo si trova attualmente al quinto posto nella classifica di specialità, ma è separato da soli tre punti dal terzo gradino del podio, occupato dall'austriaco Stefan Babinsky, rendendo la sua prova particolarmente cruciale. Con il pettorale numero tredici, troviamo Dominik Paris, galvanizzato dalla splendida vittoria ottenuta nella discesa libera di ieri.

Infine, Guglielmo Bosca aprirà il cancelletto di partenza con il diciottesimo pettorale, completando la pattuglia azzurra.

I favoriti e il programma della giornata

L'attenzione sarà puntata su un parterre di atleti di altissimo livello. Tra i principali favoriti spicca il temibile trio elvetico, composto dal già citato Marco Odermatt, affiancato da Alexis Monney e Franjo Von Allmen. Non meno agguerriti si preannunciano gli austriaci Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky e Raphael Haaser, tutti in grado di recitare un ruolo da protagonisti. I padroni di casa, Fredrik Moeller e Adrian Sejersted, cercheranno di infiammare il pubblico di Lillehammer con una prestazione di spicco. In totale, ventisei atleti si sfideranno lungo il tracciato, con il giovane campione del mondo juniores, Victor Haghigat (Francia), a chiudere la kermesse.

L'inizio del Super-G maschile è fissato per le ore 12.30. Per seguire ogni istante della gara, OA Sport offrirà una diretta testuale minuto per minuto dell'evento, garantendo un aggiornamento costante per tutti gli appassionati.

Il contesto delle finali di Coppa del Mondo 2025/2026

Le finali di Coppa del Mondo 2025/2026 a Lillehammer rappresentano l'epilogo di una stagione maschile intensa e ricca di emozioni. Il circuito, iniziato il 25 ottobre 2025 a Sölden, ha visto gli atleti confrontarsi in un totale di trentotto gare, distribuite tra le diverse discipline: discese libere, Super-G, giganti e slalom. In questa stagione, Marco Odermatt ha dimostrato la sua indiscussa superiorità, aggiudicandosi non solo la Coppa del Mondo generale, ma anche le Coppe di specialità sia nella discesa libera che nel Super-G, consolidando il suo status di dominatore dello sci alpino mondiale.