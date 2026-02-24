Federica Brignone, reduce dalle imprese ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è tra le convocate per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu. L'obiettivo è la qualificazione alle Finali di Lillehammer, in programma dal 19 al 25 marzo. La sciatrice valdostana è già ammessa di diritto in gigante e super-G grazie all'oro olimpico. In discesa libera, pur non essendo ancora qualificata, Brignone ha ancora tempo per migliorare la sua posizione in classifica.

Federica Brignone: un rientro promettente

La 35enne Federica Brignone è stata una delle protagoniste assolute dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando due medaglie d'oro a breve distanza da un grave infortunio.

Dopo il rientro alle competizioni, ha dimostrato ottime prestazioni nei training sull’Olympia delle Tofane, ottenendo un decimo posto in discesa libera e risultati incoraggianti in super-G e gigante. La sua convocazione per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu segna un ulteriore passo verso le Finali di Lillehammer.

La corsa alla qualificazione

Per accedere alle Finali di Coppa del Mondo, le atlete devono figurare tra le prime venticinque in ciascuna graduatoria di specialità. Tuttavia, è prevista una wild-card per le vincitrici di medaglie d'oro olimpiche o mondiali. Brignone beneficia di questo privilegio in gigante e super-G, specialità in cui ha trionfato a Cortina. La situazione è diversa in discesa libera: da quando è rientrata, Brignone non ha ancora accumulato punti in Coppa del Mondo e al momento non rientra nella top-25.

Il calendario prevede ancora tre discese libere prima delle Finali, offrendo a Brignone l'opportunità di guadagnare punti preziosi e staccare il pass per Lillehammer.

Regolamento FIS e prospettive

Secondo le regole della FIS, i vincitori di medaglie d'oro olimpiche o mondiali ottengono l'accesso diretto alle Finali di Coppa del Mondo nella disciplina in cui hanno ottenuto il successo. Questo assicura a Brignone la partecipazione alle Finali in gigante e super-G. In discesa libera, invece, la sua qualificazione dipenderà dai risultati nelle gare rimanenti. Attualmente, la 25ª posizione è occupata dalla statunitense Isabella Wright con 37 punti. La presenza di tre gare ancora in calendario lascia aperta la possibilità di una rimonta per Brignone.

In sintesi, Federica Brignone ha già garantito la sua presenza alle Finali in due specialità grazie all'oro olimpico. La qualificazione in discesa libera richiederà un'ottima performance nelle prossime gare di Coppa del Mondo.