Il Gran Premio di Andalucia 2026 segna un evento storico per il Mondiale Motocross, con il debutto assoluto del circuito di Almonte come tappa iridata. Questa seconda prova stagionale per le classi MXGP e MX2 si svolgerà su una pista caratterizzata da una superficie di sabbia naturale, promettendo spettacolo e grande incertezza. L'Italia si presenta con ambizioni importanti, schierando nella classe regina un terzetto competitivo: Andrea Adamo, Mattia Guadagnini e Alberto Forato, tutti già protagonisti nella top ten della Qualifying Race e pronti a sfidare i migliori talenti mondiali.

Per la categoria MX2, le speranze azzurre sono riposte in Valerio Lata, l'unico rappresentante italiano con l'obiettivo di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Il programma della giornata è intenso, con quattro manche principali: Gara-1 MX2 alle 12.15, Gara-1 MXGP alle 13.15, Gara-2 MX2 alle 15.10 e Gara-2 MXGP alle 16.10.

Gli appassionati potranno seguire tutte le gare domenicali in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e Discovery Plus. Le seconde manche di MX2 e MXGP saranno inoltre disponibili su RaiPlay Sport 2. Per chi desidera un aggiornamento costante in tempo reale, è prevista una diretta testuale delle due manche MXGP.

Il debutto del circuito di Almonte nel Mondiale Motocross

La scelta di Almonte come sede di una tappa del Mondiale Motocross rappresenta un significativo riconoscimento per il motocross andaluso. Il tracciato, celebre per la sua sabbia naturale, metterà a dura prova le capacità tecniche e fisiche dei piloti, offrendo una sfida inedita rispetto ai circuiti più tradizionali. La presenza di tre piloti italiani nella top ten della Qualifying Race sottolinea la competitività della squadra azzurra, determinata a cogliere ogni opportunità per un risultato di prestigio. Sebbene non sia prevista una diretta televisiva tradizionale, l'ampia copertura in streaming garantirà agli appassionati una fruizione completa dell'evento, permettendo di seguire ogni fase della gara anche a distanza.

Il contesto del motocross in Andalucia e il calendario regionale

Il motocross in Andalucia vanta una tradizione robusta e un calendario regionale 2026 ricco di appuntamenti. Numerosi circuiti della comunità autonoma, tra cui Almodóvar del Río, Morón de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Osuna, Priego de Córdoba e Sanlúcar de Barrameda, ospitano eventi di rilievo per diverse categorie, dall'élite MX1-MX2 fino agli amatori. Questo dinamismo locale alimenta la crescita del movimento e favorisce l'emergere di nuovi talenti, alcuni dei quali si affacciano con successo sulla scena mondiale. La tappa del Mondiale Motocross ad Almonte si configura quindi come un'occasione cruciale per il motocross andaluso, che beneficerà di visibilità internazionale e di un confronto diretto con i massimi interpreti della disciplina.