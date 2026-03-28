Il celebre golfista Tiger Woods è stato arrestato in Florida a seguito di un incidente stradale. A Jupiter Island, Woods ha perso il controllo dell'auto tentando un sorpasso. La sua vettura ha impattato contro il rimorchio di un camion e si è ribaltata. Woods è uscito autonomamente dal veicolo, illeso.

Le autorità lo hanno arrestato, riscontrando un evidente stato di alterazione. Il test alcolemico è risultato negativo, ma Woods ha rifiutato l'esame delle urine; la polizia sospetta fosse sotto l'effetto di farmaci. Le accuse sono danneggiamento di proprietà e guida in stato di alterazione.

Nessun altro ferito nell'incidente.

Dinamiche dell'incidente e conseguenze legali

Gli investigatori hanno ricostruito che l'incidente è avvenuto su una strada residenziale (limite 30 mph). Woods, a bordo della sua Land Rover, avrebbe urtato il rimorchio di un camion per la pulizia a pressione mentre tentava un sorpasso, causando il ribaltamento. Il golfista è uscito dal lato passeggero senza assistenza. Il responsabile dello sceriffo della contea di Martin ha dichiarato che Woods "esemplificava segni di alterazione" e si ritiene avesse assunto "qualche tipo di farmaco o droga". Dopo l'arresto, Woods è stato trasferito nel carcere della contea e trattenuto separatamente per sicurezza.

La legge della Florida prevede che il rifiuto di test come l'esame delle urine comporti almeno otto ore di custodia prima del rilascio su cauzione.

Woods, pur collaborativo, ha rifiutato l'esame, rendendo impossibile determinare con certezza la sostanza responsabile del suo stato di alterazione.

Precedenti episodi e impatto sulla carriera

Non è il primo episodio problematico per Tiger Woods. Nel 2021 fu vittima di un grave incidente stradale a Los Angeles, con fratture multiple agli arti inferiori e un lungo recupero. In passato, era già stato arrestato per guida in stato di alterazione (non alcolica) e aveva patteggiato per guida spericolata nel 2017, in un caso legato agli antidolorifici.

Negli ultimi mesi, Woods aveva recuperato da una rottura del tendine d'Achille e un intervento alla schiena. Dopo la TGL Golf League, si ipotizzava un suo ritorno al Masters, ma l'incidente rende incerta la sua presenza sui campi.

L'ex Presidente Donald Trump ha commentato: “So solo che c’è stata una brutta collisione e mi dispiace tanto. È un mio grande amico e una persona fantastica, ma è in un momento difficile. Preferisco però non aggiungere altro.”

Il futuro sportivo di Tiger Woods è ora avvolto da nuove incertezze, con le autorità che proseguono gli accertamenti sull'incidente e sulle condizioni del campione.