La partecipazione italiana al The Vegas Shoot, appuntamento conclusivo della Indoor World Series 2025‑2026 di tiro con l'arco, si è aperta con risultati incoraggianti. Negli Stati Uniti, gli atleti azzurri della specialità arco compound si sono distinti fin dal primo round di qualificazione, sia al maschile che al femminile.

Arco Compound Maschile: Punteggi Pieni e la Sfida delle X

Al termine delle prime trenta frecce, l'Italia ha visto due dei suoi rappresentanti raggiungere il punteggio pieno di 300 su 300: Marco Bruno e Lorenzo Gubbini. Tuttavia, in questa disciplina di alto livello, il solo punteggio non è sufficiente a determinare la posizione definitiva.

La discriminante è il numero di "X", i centri perfetti. Marco Bruno ha totalizzato 28 X, mentre Lorenzo Gubbini si è fermato a 26 X. Questi numeri li hanno collocati nella parte centrale-bassa del plotone di atleti a punteggio pieno, evidenziando la competitività. A quota 299 su 300, si trovano altri tre azzurri: Pietro Fabiani, Sergio Pagni e Jesse Sut. Per loro, il secondo round sarà cruciale per recuperare il minimo svantaggio.

Arco Compound Femminile: Giulia Di Nardo tra le Protagoniste

Anche al femminile, l'Italia si è distinta. Tra le diciotto arciere che hanno concluso il primo round con il punteggio perfetto di 300 su 300, spicca il nome di Giulia Di Nardo. La sua prestazione la inserisce tra le migliori, sebbene il suo conteggio di X, pari a 21, sia inferiore rispetto ad alcune avversarie.

Poco più indietro, con un punteggio di 299 su 300, si posizionano Francesca Aloisi ed Elisa Roner. Entrambe pagano un solo punto di ritardo, un margine che, in una competizione serrata, rappresenta un ostacolo ma non insormontabile.

Prossimi Passi: Il Secondo Round di Qualificazione

Domani riprenderà la sfida con il secondo round di qualificazione. Altre trenta frecce, sia per il maschile che per il femminile, offriranno l'opportunità di consolidare le posizioni o di tentare un recupero. Ogni freccia sarà fondamentale per definire le classifiche e l'accesso alle fasi successive.

The Vegas Shoot: Il Culmine della Stagione Indoor

Il The Vegas Shoot rappresenta il culmine della Indoor Archery World Series 2025‑2026.

Questo evento, che si svolge a Las Vegas dal 26 al 29 marzo 2026, è l'ultima delle sette tappe del circuito e riveste un'importanza per le classifiche finali. Con un valore di 1000 punti per la classifica generale, i risultati sono determinanti per il ranking finale della stagione nelle categorie open, elite e giovanile. La posta in gioco è altissima, e ogni prestazione è cruciale per il successo complessivo della stagione.