La semifinale dei playoff di Serie A1 di volley femminile tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci entra nel vivo con Gara 2, un appuntamento cruciale in programma all’Allianz Cloud di Milano. L'incontro, fissato per domenica 22 marzo alle ore 15.00, arriva dopo un primo confronto che ha evidenziato l'equilibrio e l'intensità tra le due formazioni. La posta in gioco è altissima: Milano è chiamata a una reazione immediata per rimettere in discussione la serie, mentre Scandicci punta a consolidare il vantaggio e indirizzare il percorso verso la finale del campionato.

Questo match si inserisce in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre che hanno dimostrato lungo tutta la stagione di essere tra le protagoniste indiscusse della massima serie. Gli appassionati potranno seguire ogni fase della sfida grazie alla diretta televisiva su Rai Sport HD e allo streaming su Rai Play Sport 2 e VBTV, garantendo così una copertura completa dell'evento.

La posta in gioco in Gara 2

La serie di semifinale tra Milano e Scandicci si conferma estremamente combattuta, come già ampiamente dimostrato nel primo episodio. L’Allianz Cloud di Milano sarà il teatro di una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per l'andamento dell'intera serie. La formazione di casa, la Numia Vero Volley Milano, è attesa da una prova di carattere per ristabilire la parità e mantenere vive le proprie ambizioni di finale.

D'altro canto, la Savino Del Bene Scandicci cercherà di sfruttare il proprio momento positivo per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo finale. L'orario d'inizio, le 15.00, è stato scelto anche per favorire un'ampia copertura mediatica, con la possibilità di seguire l'incontro sia in televisione che attraverso le piattaforme di streaming dedicate.

La programmazione delle semifinali prevede un meccanismo chiaro per l'assegnazione del fattore campo: in caso di parità dopo le prime quattro gare, l'eventuale Gara 5 si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine della regular season. Per questa specifica serie, la Savino Del Bene Scandicci detiene il vantaggio di giocare in casa l'eventuale sfida decisiva.

Tutte le partite delle semifinali sono fruibili in diretta su VBTV, Rai Play e, laddove specificato, anche su DAZN, offrendo molteplici opzioni per non perdere nemmeno un punto.

Il percorso verso la finale: calendario e coperture

Il calendario completo delle semifinali di Serie A1 volley femminile 2026 vede impegnate, oltre a Milano e Scandicci, anche Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara nell’altra avvincente semifinale. Le sfide si susseguono in un arco temporale che va dal 14 marzo al 5 aprile, con una pianificazione studiata per assicurare la massima visibilità ai match più significativi della stagione. Ogni incontro delle semifinali è accompagnato da una diretta live testuale, un servizio che permette agli appassionati di rimanere costantemente aggiornati in tempo reale, seguendo l'evolversi delle partite attraverso aggiornamenti scritti dettagliati.

La contesa tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci si configura come uno dei vertici più attesi dell'intera stagione di volley femminile. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per conquistare l'accesso alla finale, in una serie che si preannuncia non solo equilibrata ma anche ricca di emozioni e colpi di scena, promettendo spettacolo e agonismo fino all'ultimo punto.