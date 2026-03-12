World Baseball Classic 2026: la Nazionale italiana, dopo un'eccellente fase a gironi con vittorie significative contro Stati Uniti e Messico, affronta un imprevisto. Il catcher titolare, Kyle Teel, è stato costretto a lasciare la competizione a causa di un infortunio, rendendo necessaria l'individuazione di un sostituto per la fase a eliminazione diretta.
Il sostituto: Andrés Annunziata
A seguito dell'indisponibilità di Teel, lo staff tecnico ha deciso di integrare nel roster azzurro il bullpen catcher Andrés Annunziata. Annunziata, già parte dello staff, è stato chiamato a svolgere il ruolo di ricevitore per la squadra italiana.
Successivamente, in vista dei quarti di finale, è stato convocato anche Mickey Gasper dei Red Sox, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il reparto dei catchers.
Contesto e prospettive
L'infortunio di Teel, occorso durante l'incontro con la squadra statunitense, rappresenta un duro colpo per le ambizioni della squadra. Tuttavia, l'inserimento di Annunziata e, in un secondo momento, di Gasper, dimostra la pronta reazione e la capacità di adattamento dello staff tecnico. L'Italia si prepara ora ad affrontare Porto Rico nei quarti di finale con un roster rinnovato, determinato a proseguire la sua sorprendente avventura nel torneo.