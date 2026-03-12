Oslo ospita nel fine settimana di marzo una tappa di Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. L’evento si svolge all’Holmenkollen, trampolino storico della capitale norvegese, confermando il ruolo centrale della Norvegia nel panorama dello sci nordico e rappresentando uno dei momenti più attesi della stagione per gli appassionati di sport invernali.

Un impianto carico di storia

L’Holmenkollen skifestival, nato nel 1892, rappresenta una delle manifestazioni più antiche e prestigiose dello sci nordico. Il trampolino Holmenkollenbakken (HS134) ha ospitato gare di Coppa del Mondo e Mondiali fin dal 1966, e continua a essere un punto di riferimento per la disciplina.

Il fascino delle competizioni internazionali

L’importanza storica e sportiva dell’evento è riconosciuta a livello mondiale. Nel corso degli anni, l’Holmenkollen ha visto la partecipazione di grandi campioni e un pubblico appassionato, contribuendo a mantenere viva la tradizione del salto con gli sci in Norvegia.

Dettagli tecnici della tappa

La tappa di Coppa del Mondo in programma a Oslo è una delle più significative del circuito maschile. L’impianto utilizzato è l’Holmenkollenbakken (HS134), che ha ospitato la prima gara di Coppa del Mondo il 16 marzo 1980. Tra i vincitori degli ultimi dieci anni figurano nomi come Stefan Kraft, Daniel‑Andre Tande, Marius Lindvik e Ryoyu Kobayashi.

Il contesto dell’Holmenkollen

L’Holmenkollen non è solo trampolino: è un complesso sportivo che include anche uno stadio di biathlon e numerose piste di sci di fondo, ed è facilmente raggiungibile con la metropolitana. Il Museo dello Sci, situato alla base del trampolino, racconta la storia dello sci nordico dalla preistoria ai giorni nostri, con esposizioni dedicate anche alle spedizioni polari e alla famiglia reale norvegese.