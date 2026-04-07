L'avventura americana di Matilde Villa ha subito una svolta inattesa. Gli Atlanta Dream hanno comunicato la rinuncia ai diritti sulla giovane playmaker italiana, selezionata al Draft WNBA 2024 con la trentaduesima chiamata ma mai scesa in campo nella lega statunitense. Questa decisione chiude, per ora, un capitolo rimasto in sospeso, aprendo nuovi scenari per il futuro dell'atleta brianzola.

Quando Villa fu scelta nel 2024, il suo ingresso nella WNBA sembrava imminente. Protagonista con la Reyer Venezia e già nel giro della Nazionale italiana, la classe 2004 era considerata una delle scommesse europee più intriganti per Atlanta.

Tuttavia, il percorso oltreoceano non si è concretizzato: la giocatrice è rimasta in Italia per la sua crescita tecnica, mentre la franchigia conservava i diritti in attesa del momento giusto.

Un infortunio decisivo e il ritorno in campo

A complicare i piani è stato il grave infortunio al ginocchio subito da Villa nella scorsa stagione, con la rottura del legamento crociato che ha frenato la sua ascesa. Solo nelle ultime settimane la giovane regista è tornata in campo con Venezia, dopo mesi di riabilitazione, ritrovando ritmo e fiducia. Questo recupero ha inciso sulle valutazioni degli Atlanta Dream, che hanno deciso di liberare uno slot di diritti in un roster sempre più competitivo e affollato, in una strategia di gestione volta a garantire maggiore flessibilità.

Prospettive future per Villa

La rinuncia di Atlanta non cancella l'interesse internazionale attorno a Matilde Villa, né il potenziale futuro approdo nella WNBA. Anzi, per la giovane italiana questa situazione potrebbe trasformarsi in una nuova opportunità: senza vincoli esclusivi, Villa potrà attirare nuove attenzioni o gestire con maggiore libertà il proprio percorso professionale. A soli ventun anni, il suo talento resta intatto e il sogno americano appare semplicemente rimandato a una nuova, possibile occasione.