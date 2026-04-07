Matteo Berrettini ha conquistato l'accesso al secondo turno del prestigioso torneo di Montecarlo, beneficiando del ritiro di Roberto Bautista Agut. L'incontro, svoltosi sulla suggestiva Pista Centrale Rainiero III, ha visto il tennista romano imporsi con decisione fin dalle prime battute, portandosi rapidamente sul punteggio di 4-0 nel primo set. È stato proprio in questo frangente che il giocatore spagnolo è stato costretto ad abbandonare la partita a causa di un problema fisico, spianando così la strada all'italiano.

Per Bautista Agut, la partecipazione al tabellone principale era giunta come una seconda opportunità, essendo stato ripescato come 'lucky loser' dopo le qualificazioni.

Tuttavia, la sua avventura nel Masters 1.000 monegasco è durata appena ventitré minuti. Berrettini, dal canto suo, ha dimostrato fin da subito grande solidità e concentrazione, capitalizzando il vantaggio prima del forfait dell'avversario. Il ritiro dello spagnolo, avvenuto con un punteggio già nettamente a favore del romano, proietta ora l'azzurro verso una sfida di altissimo livello nel prossimo turno.

Prossima sfida contro Daniil Medvedev

Grazie a questo avanzamento per forfait, Berrettini si prepara ora ad affrontare un avversario di calibro mondiale: il russo Daniil Medvedev, attualmente posizionato al settimo posto nel ranking ATP. Si preannuncia un match di grande interesse e intensità, che vedrà il tennista italiano misurarsi contro uno dei protagonisti indiscussi del circuito.

Berrettini, che ha ottenuto una wild card per partecipare a questa edizione del torneo, cercherà di sfruttare al massimo l'occasione per proseguire il suo cammino nel prestigioso appuntamento monegasco, puntando a un risultato significativo.

Contesto del torneo e altri protagonisti

L'uscita di scena di Bautista Agut ha un impatto anche sul fronte spagnolo, lasciando Carlos Alcaraz come unico rappresentante della Spagna nel tabellone singolare. Alcaraz, detentore del titolo, si appresta a iniziare la sua difesa affrontando l'argentino Sebastián Báez. Prima del suo ingresso in campo, l'attenzione sarà rivolta all'incontro tra l'italiano Jannik Sinner e il francese Ugo Humbert. Sinner, in particolare, è considerato uno dei principali contendenti di Alcaraz nella serrata corsa per la posizione di numero uno del mondo, aggiungendo ulteriore fascino al torneo.

Il Masters 1.000 di Montecarlo si conferma così un appuntamento ricco di spunti, con sfide di altissimo livello che catturano l'attenzione degli appassionati. Per Berrettini, questa è un'opportunità cruciale per rilanciarsi dopo un periodo complesso, cercando di capitalizzare il momento favorevole. L'attesa è ora tutta concentrata sul prossimo confronto con Medvedev, un match che promette spettacolo e grande tennis, delineando ulteriormente le gerarchie e le ambizioni nel torneo.