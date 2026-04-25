Terence Atmane ha conquistato una delle vittorie più incredibili del circuito ATP, superando Ugo Humbert in due set, entrambi al tie-break, durante il torneo di Madrid. Il match si è trasformato in un dramma sportivo quando Atmane, già avanti 7-6, 5-3, è stato colpito da forti crampi che ne hanno compromesso la mobilità. Nonostante la sofferenza evidente, il francese è riuscito a portare a termine l'incontro, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori sbalorditi.

La svolta si è verificata nel secondo set. Dopo aver mancato l'occasione di chiudere sul proprio servizio, Atmane ha iniziato a mostrare segni di dolore intenso.

Humbert ha approfittato per recuperare lo svantaggio, ma Atmane, pur a fatica, è rimasto in partita. In un momento critico, si è appoggiato alla recinzione di fondo campo, visibilmente provato, con il gioco fermo per minuti in attesa dello staff medico. Nonostante le difficoltà, il francese ha trovato la forza di servire con pesanti colpi in topspin, tenendo il servizio per il 6-5.

Un finale tra tensione e sportività

Il match si è deciso al tie-break. Humbert si è portato avanti 4-2, mentre Atmane lottava contro i crampi, arrivando a crollare a terra per il dolore. Dopo una pausa prolungata, il gioco è ripreso e Atmane, con una straordinaria prova di resilienza, ha ribaltato la situazione vincendo cinque punti consecutivi.

Sul match point, il francese ha piazzato un servizio vincente, seguito da un errore di Humbert, chiudendo così una delle partite più surreali degli ultimi tempi. Al termine, Atmane ha chiesto silenzio al pubblico, tra applausi e qualche fischio, mostrando rispetto per il rivale e consapevolezza della particolarità della vittoria.

Il precedente di Acapulco e la gestione delle regole

L'episodio di Madrid richiama quanto accaduto ad Atmane ad Acapulco, dove era stato penalizzato per problemi fisici contro Miomir Kecmanovic. In quell'occasione, una violazione di tempo aveva di fatto chiuso la partita a suo sfavore. A Madrid, invece, non sono state comminate penalità, nonostante le lunghe interruzioni.

Ciò solleva interrogativi sulla gestione delle situazioni di difficoltà fisica in campo e sulla coerenza delle decisioni arbitrali. Il comportamento di Humbert, che non ha protestato né sollecitato penalità, ha contribuito a mantenere il confronto su un piano di grande sportività.

La vicenda di Atmane a Madrid rimane un esempio di determinazione e resilienza, ma anche uno spunto di riflessione sulle regole e sul fair play nel tennis professionistico.