Ann Li ha firmato una delle sorprese più significative del Mutua Madrid Open, eliminando Iga Swiatek nel terzo turno. La tennista polacca, tra le favorite del torneo e numero quattro del ranking mondiale, è stata costretta al ritiro sul punteggio di 7‑6(4), 2‑6, 3‑0 in favore dell'americana, dopo un incontro durato due ore e dieci minuti, a causa di un evidente malessere fisico che l'ha visibilmente debilitata.

La dinamica del match e il ritiro inatteso

L'incontro ha visto Ann Li partire con grande determinazione, riuscendo a conquistare il primo set al tiebreak.

In questa fase cruciale, Li ha dimostrato una notevole varietà tattica, culminata con un raffinato backhand drop shot che le ha permesso di chiudere il parziale a suo favore. Iga Swiatek, campionessa a Madrid nel 2024, ha reagito con forza nel secondo set, mostrando la sua superiorità sulla terra battuta e dominando con un netto 6‑2, ristabilendo l'equilibrio nel match.

L'inizio del terzo set ha visto nuovamente Ann Li prendere il sopravvento, portandosi rapidamente sul 3‑0. A questo punto, le condizioni fisiche di Swiatek sono peggiorate ulteriormente: la polacca ha richiesto un medical timeout, un segno evidente del suo disagio. Nonostante il tentativo di proseguire, dopo aver giocato altri due game, Swiatek ha preso la difficile decisione di ritirarsi.

La scena del suo ritiro, con la tennista visibilmente provata e sconfortata, mentre si copriva il volto con le mani, ha sottolineato la gravità del suo malessere.

Un successo di rilievo per Ann Li

Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per Ann Li, segnando il suo secondo successo in carriera contro una giocatrice classificata nella Top 10 mondiale. Il precedente trionfo risaliva al 2022, quando sconfisse Anett Kontaveit al Miami Open. La 31ª testa di serie del torneo di Madrid si prepara ora ad affrontare la prossima sfida nei quarti di finale sulla terra rossa, dove incontrerà Leylah Fernandez.

Il percorso di Swiatek e le prospettive di Li

Per Iga Swiatek, l'uscita al terzo turno eguaglia il suo peggior risultato nella storia del torneo della Caja Mágica, un esito che si era verificato anche nell'edizione del 2021.

La polacca, universalmente riconosciuta come una delle migliori interpreti della terra battuta, non aveva mai abbandonato la competizione così precocemente, fatta eccezione per quella singola occasione. Questo ritiro segna un momento difficile per la campionessa in carica.

Ann Li, d'altra parte, conferma il suo eccellente stato di forma e la sua capacità di affrontare giocatrici di alto livello. Dopo aver superato Iva Jovic in un match combattuto, ora si prepara per l'impegno contro Leylah Fernandez, che a sua volta ha avuto la meglio su Jovic con il punteggio di 3‑6, 6‑3, 6‑2. L'incontro tra Li e Fernandez promette di essere un'altra sfida avvincente nel percorso verso la finale del Mutua Madrid Open.