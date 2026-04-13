Dopo la recente vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, il campione italiano Jannik Sinner sta valutando la sua partecipazione al prossimo Madrid Open. Il tennista, reduce dal suo primo grande successo su terra battuta superando Carlos Alcaraz in finale, ha espresso la necessità di un periodo di riposo prima di prendere una decisione definitiva. «È stato tutto piuttosto frenetico – ha dichiarato Sinner – quindi ora sarà bello avere qualche giorno di riposo, lontano dai campi. Mi prenderò due o tre giorni di riposo, poi valuterò con il mio team se andare a Madrid o no».

La sua presenza alla Caja Mágica, sede del torneo dal 22 aprile al 3 maggio, rimane dunque in bilico. Sinner ha affrontato un vero e proprio tour de force nelle scorse settimane, disputando diciassette incontri in trentasei giorni, tutti vinti e perdendo un solo set, con un impegnativo passaggio dalla superficie in cemento a quella in terra rossa. Questa intensa sequenza di partite ha reso cruciale la gestione delle energie in vista dei futuri impegni stagionali.

Implicazioni sul ranking e la strategia stagionale

L’eventuale assenza di Sinner a Madrid potrebbe avere ripercussioni sulla corsa per la prima posizione del ranking ATP, in particolare nel confronto diretto con Carlos Alcaraz. Entrambi i giocatori non avevano preso parte all’edizione precedente del torneo spagnolo, non avendo quindi punti da difendere in questa specifica occasione.

Tuttavia, la priorità per il tennista altoatesino rimane quella di giungere nelle migliori condizioni possibili ai successivi e fondamentali tornei di Roma e Parigi, appuntamenti chiave della stagione sulla terra battuta.

Il trionfo a Montecarlo ha ulteriormente confermato l’eccellente livello raggiunto da Sinner anche su questa superficie. Proprio per questo, la gestione delle energie è diventata un aspetto cruciale della sua programmazione. La scelta di concedersi alcuni giorni di riposo prima di definire il calendario delle prossime settimane evidenzia la volontà dell’atleta di pianificare ogni passo con la massima attenzione, senza compromettere i tempi di recupero.

Il calendario e le prospettive future

Madrid rappresenta un snodo importante nella stagione sul rosso, ma non si esclude che Sinner possa decidere di saltare il torneo per concentrarsi pienamente sugli impegni successivi. Qualora optasse per questa soluzione, il suo prossimo appuntamento sarebbe con ogni probabilità il torneo di Roma, considerato una tappa centrale nel percorso di avvicinamento al Roland Garros. La decisione finale, come ribadito dallo stesso Sinner, verrà presa solo dopo il periodo di riposo: «Mi prenderò 2-3 giorni liberi e poi decideremo con il mio team se andremo a Madrid oppure no».

La pianificazione della programmazione e l’attenta gestione delle energie saranno quindi elementi determinanti per il prosieguo della stagione di Sinner, il cui obiettivo è mantenere il vertice del ranking e presentarsi al meglio nei tornei più prestigiosi della primavera.