La giornata di giovedì 26 marzo offre un ricco palinsesto sportivo in TV e streaming. Dai Mondiali di pattinaggio artistico ai tornei di tennis ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, fino alle qualificazioni di calcio ai Mondiali 2026 e agli Europei Under 21 2027, una guida completa a orari e canali.

Mattino e pomeriggio

10.00: Salto con gli sci (Coppa del Mondo Planica): Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN. Sci alpinismo e snowboard: nessuna copertura. 11.30: Pattinaggio artistico (Mondiali, short program maschile): Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; dalle 14.00 anche Rai Sport HD, Rai Play.

Ciclismo. 2a tappa Settimana Coppi&Bartali: differita 18.00 su Rai Sport HD, Rai Play. 4a tappa Giro di Catalogna: dalle 15.20 su Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD. Ciclismo femminile (Ronde van Brugge): dalle 15.15 su Discovery Plus, HBO Max.

Serata: calcio, tennis e basket

18.00: Tennis (quarti di finale ATP Masters 1000 Miami, Sinner-Tiafoe): Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV. Calcio: qualificazioni Mondiali 2026 Turchia-Romania: Sky Sport Calcio. 18.15: Italia Under 21-Macedonia del Nord (qualificazioni Europei 2027): Rai 2 HD, Rai Play. Pattinaggio artistico (Mondiali, free program coppie) alle 18.15: Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; dalle 19.50 anche Rai Sport HD, Rai Play.

20.00: Semifinali WTA 1000 Miami: SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW. Basket: 20.30 Eurolega Olimpia Milano-Virtus Bologna: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW. Play-off Serie A1 femminile: San Martino di Lupari-Venezia (19.00) e Roseto-Campobasso (20.45) su flima.tv.

Calcio (qualificazioni Mondiali 2026): Italia-Irlanda del Nord alle 20.45: Rai 1 HD, Rai Play; Galles-Bosnia Erzegovina: Sky Sport Max; Diretta Gol: Sky Sport Calcio. Tarda serata/notte: Bolivia-Suriname alle 23.00: DAZN, FIFA+; Nuova Caledonia-Giamaica alle 04.00 di venerdì 27 marzo: DAZN, FIFA+.

Offerta sportiva diversificata

Il palinsesto odierno conferma un'offerta sportiva ampia e diversificata, disponibile su canali tradizionali e piattaforme streaming.

La presenza di discipline come pattinaggio artistico, ciclismo e basket femminile, accanto ai grandi appuntamenti di calcio e tennis, dimostra attenzione verso un pubblico eterogeneo. La possibilità di seguire le gare in differita o on demand, unita a orari scaglionati, permette di godere appieno dei momenti salienti.