La giornata di giovedì 19 marzo si preannuncia ricca di appuntamenti sportivi in tv e streaming, spaziando dal tennis internazionale al calcio europeo. Gli appassionati potranno seguire i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, le sfide di Europa League e Conference League, le finali maschili della Coppa del Mondo di sci alpino a Kvitfjell e il round robin dei Mondiali di curling femminile.

Nel tennis a Miami, diversi italiani scenderanno in campo. Nell’ATP Masters 1000, Matteo Berrettini affronterà Alexandre Muller (dalle 16:00). Successivamente, Mattia Bellucci sfiderà Alex Michelsen (non prima di mezzanotte).

Nel WTA 1000, Elisabetta Cocciaretto sarà impegnata contro Darja Semenistaja (dalle 15:00, non prima delle 16:00). Tutti gli incontri saranno trasmessi su SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Calcio e Volley

Il calcio sarà protagonista con Europa League e Conference League. Alle ore 21:00, spicca Roma–Bologna (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW). Alle 21:00 anche Aston Villa–Lille, Porto–Stoccarda e Betis Siviglia–Panathinaikos. Nel pomeriggio, alle ore 18:45, la Fiorentina sarà impegnata in Conference League contro il Raków Czestochowa. La Diretta Gol di entrambe le competizioni sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go e NOW.

Per la pallavolo femminile, la Champions League propone due sfide: alle ore 15:00 Fenerbahçe Istanbul–Scandicci e alle ore 18:00 Vakifbank Istanbul–Milano. Entrambe saranno disponibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Max, DAZN, NOW, Sky Go ed eurovolley.tv.

Sci alpino, Curling e Basket

La giornata si aprirà con lo sci alpino e le Finali di Coppa del Mondo a Kvitfjell, Norvegia. Alle ore 10:45 è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera maschile. Sei italiani in gara: Benjamin Jacques Alliod, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder e Christof Innerhofer. Nel pomeriggio, sci freestyle, snowboard e biathlon con la Coppa del Mondo a Oslo Holmenkollen.

Il curling femminile vedrà il round robin dei Mondiali con l'Italia impegnata contro la Danimarca alle ore 16:00 e contro la Scozia nella notte tra giovedì e venerdì.

Infine, alle ore 20:05, la Virtus Bologna sarà impegnata in Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv, match trasmesso su Sky Sport Basket, Sky Go e NOW.

La varietà degli eventi e la presenza di atleti italiani rendono questo giovedì 19 marzo una giornata di grande interesse per gli appassionati, con ampia copertura tv e streaming.