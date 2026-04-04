L'Italia della pallanuoto maschile è in Grecia per la Division 1 della World Cup 2026, un torneo cruciale per le qualificazioni alle Finals. La competizione si svolge ad Alessandropoli dal 6 al 12 aprile. Il Settebello è inserito nel Gruppo B, con Spagna, Croazia e Stati Uniti. Il Gruppo A comprende Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia.

Le prime cinque squadre della Division 1 si qualificano per le Finals. Le prime quattro saranno definite dopo la fase a gironi: le migliori due di ogni gruppo accedono direttamente. La quinta qualificata emergerà da un secondo girone, formato dalle quattro squadre classificatesi al terzo e quarto posto.

Il cammino verso le Finals e il ruolo dell’Italia

Le Finals della World Cup 2026 si terranno a Sydney, in Australia, dal 20 al 26 luglio. Oltre alle cinque migliori della Division 1, parteciperanno l'Australia (nazionale ospitante) e le due squadre qualificate dalla Division 2. Per il Settebello, è un importante banco di prova e un'occasione per confrontarsi con le migliori selezioni mondiali.

Nel Gruppo B, l'Italia affronterà avversarie di alto livello: Spagna, Croazia e Stati Uniti. La nazionale statunitense ha annunciato la rosa di sedici atleti, inclusi olimpionici come Max Irving, Hannes Daube e Marko Vavic. Gli Stati Uniti debutteranno contro la Croazia e sfideranno l'Italia nella seconda giornata.

Il programma degli Stati Uniti e i protagonisti

La squadra degli Stati Uniti, guidata dal tecnico Dejan Udovicic, si prepara a Kotor, in Montenegro, con un allenamento e un'amichevole locale. La rosa mostra continuità, con undici giocatori dai Mondiali 2025 di Singapore. Il giovane Luke Nelson farà il suo debutto assoluto con la nazionale maggiore.

Il calendario della Division 1 prevede per gli Stati Uniti l'esordio contro la Croazia il 6 aprile, seguito dalle sfide con l'Italia e la Spagna. Tutte le partite saranno disponibili in streaming sul sito della federazione internazionale, permettendo di seguire questa competitiva manifestazione.