I Campionati Italiani di Maratona, svoltisi a Rimini, hanno incoronato Ademe Cuneo e Alessia Tuccitto come nuovi campioni assoluti. L'undicesima edizione della Rimini Marathon, disputata domenica 19 aprile 2026, ha visto entrambi gli atleti trionfare non solo per il titolo nazionale ma anche nella classifica generale della gara, in un contesto climatico reso impegnativo dal caldo, che ha rappresentato un banco di prova importante per tutti i partecipanti.

Nella competizione maschile, il 27enne Ademe Cuneo, atleta di origine etiope cresciuto a Vigevano (Pavia) e tesserato per la Cosenza K42, ha dimostrato una notevole resilienza.

Al rientro agonistico dopo un anno di stop per infortunio, Cuneo ha saputo gestire una gara molto tattica, allungando nel finale e tagliando il traguardo con il tempo di 2h22:16. Questo risultato gli ha permesso di superare con quasi un minuto di vantaggio Alessandro Giacobazzi, secondo con 2h23:07, e Nicola Bonzi, che ha completato il podio in 2h23:24. Allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp, Cuneo, classe 1998, si afferma come uno dei più giovani vincitori del titolo tricolore sulla distanza dei 42,195 chilometri.

Sul fronte femminile, Alessia Tuccitto ha conquistato il titolo italiano con una prestazione eccezionale, stabilendo il suo nuovo primato personale di 2h36:16, migliorando il precedente ottenuto a Verona.

La 28enne siciliana, ora residente a Mantova e portacolori della Imperiali Atletica, ha replicato il successo ottenuto nel 2024 a San Felice Circeo, dimostrando una notevole continuità e capacità di progressione. Alle sue spalle, Isabella Caposieno ha ottenuto il secondo posto con il suo personale di 2h41:21, mentre Laura Biagetti ha chiuso al terzo posto in 2h48:00. La gara femminile ha visto anche altre atlete scendere sotto il muro delle tre ore, tra cui Sara Ceccolini (2:48:12), Federica Moroni (2:52:02) e Daniela Valmigli (2:54:15), a testimonianza dell'alto livello della competizione.

Il trionfo di Ademe Cuneo nella maratona maschile

La vittoria di Ademe Cuneo alla Rimini Marathon 2026 è stata il frutto di una strategia ben orchestrata e di una notevole condizione fisica, specialmente considerando il suo ritorno vincente alle competizioni dopo un lungo infortunio.

Il suo tempo di 2h22:16, ottenuto in condizioni climatiche non ideali, sottolinea la sua determinazione e la sua capacità di eccellere sotto pressione. La sua progressione finale è stata decisiva per staccare gli avversari e assicurarsi il prestigioso titolo italiano, consacrandolo come una delle giovani promesse della maratona nazionale.

Alessia Tuccitto: una conferma ai vertici della maratona femminile

Alessia Tuccitto ha ribadito la sua posizione di spicco nel panorama della maratona italiana, bissando il titolo nazionale e migliorando ulteriormente il suo record personale. La sua performance, caratterizzata da una gara di progressione, ha evidenziato la sua preparazione e la sua abilità nel gestire la distanza.

Il successo a Rimini, in un'edizione condizionata da temperature sfavorevoli, conferma la sua costanza ad alti livelli e la sua ambizione a raggiungere traguardi sempre più importanti. Il podio femminile, completato da Isabella Caposieno e Laura Biagetti, ha mostrato un elevato standard competitivo, con diverse atlete capaci di prestazioni di rilievo, confermando la crescita del movimento della maratona in Italia e la capacità degli organizzatori di proporre un evento di rilievo nazionale.