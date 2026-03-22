Marco Odermatt è il protagonista indiscusso della stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Lo svizzero ha dominato la classifica generale, conquistando il trofeo con 1.626 punti e un vantaggio di 668 lunghezze sul secondo, Lucas Pinheiro Braathen, a due gare dalla fine.

Tra gli italiani, Dominik Paris si è distinto, ottavo nella classifica generale con 698 punti. Nono è Giovanni Franzoni, con 663 punti. Due italiani nella top ten confermano la competitività azzurra.

Classifiche di specialità

Nelle classifiche di specialità, Odermatt ha primeggiato in tre discipline: gigante (495 punti), superG (425 punti) e discesa libera (706 punti).

Una superiorità trasversale che ne dimostra la versatilità.

Nello slalom, il norvegese Atle Lie McGrath ha guidato con 552 punti, seguito da Lucas Pinheiro Braathen e Clément Noël. Paris e Franzoni hanno confermato le prestazioni in superG e discesa: Franzoni quarto nel superG (285 punti), Paris terzo in discesa (441 punti).

Oltre a Odermatt e Braathen, la top ten della generale include Atle Lie McGrath (Norvegia), Henrik Kristoffersen (Norvegia), Franjo Von Allmen (Svizzera), Loic Meillard (Svizzera) e Vincent Kriechmayr (Austria).

Contesto della stagione 2025-2026

La stagione 2025-2026, 60ª edizione della Coppa del Mondo di sci alpino (FIS), è iniziata a Sölden, Austria, e si concluderà a Hafjell, Norvegia.

Novità rilevante: l'incremento dei premi in denaro, erogati per la prima volta in euro anziché in franchi svizzeri.

La stagione ha previsto una pausa per i Giochi Olimpici invernali, con gare maschili a Bormio e femminili a Cortina d’Ampezzo. Questi elementi hanno reso il circuito più dinamico, con Marco Odermatt figura centrale e gli atleti italiani in crescita.