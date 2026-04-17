Marie-Louise Eta, trentaquattrenne tecnico dell'Union Berlino, si appresta a scrivere una pagina storica nel mondo del calcio. Domani, poco prima delle 15:30, guiderà la squadra maschile nell'incontro contro il Wolfsburg allo stadio An der Alten Försterei di Berlino. Questo evento la consacrerà come la prima allenatrice donna nella storia della Bundesliga e, più ampiamente, di tutti i cinque maggiori campionati europei.

Un esordio che apre nuove prospettive

Alla vigilia di questo significativo debutto, Eta ha espresso un chiaro auspicio: “Sarebbe bello se si aprissero strade e porte”, ha dichiarato, aggiungendo l’importanza di generare ispirazione.

Ha sottolineato come le giovani ragazze debbano vedere “tutto ciò che è possibile, che non si può mai escludere nulla e che conta solo il merito, e che si può arrivare ovunque si voglia”. La sua nomina, avvenuta l'11 aprile 2026, segue l'esonero del precedente allenatore Steffen Baumgart e rappresenta un segnale forte di apertura e inclusione nel calcio professionistico, con un contratto che la lega alla squadra fino al termine della stagione.

Conoscenza approfondita e approccio pragmatico

Eta non è affatto una figura estranea all'ambiente dell'Union Berlino. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di allenatrice della squadra Under 19 e ha già collaborato con la prima squadra come assistente, affiancando prima Marco Grote e poi Nenad Bjelica nel 2023.

“Conosco già la squadra, quindi è stato bello iniziare martedì con il primo incontro. Ho percepito un’atmosfera molto positiva e anche una grande apertura da parte loro”, ha spiegato, evidenziando l'importanza della collaborazione e del lavoro di squadra. Pur consapevole del peso simbolico della sua posizione, Eta ha preferito ridimensionare l'attenzione mediatica, affermando: “Per me è sempre e solo calcio. È lavorare insieme agli altri, ed è questo che mi piace di più: lo stare insieme, la collaborazione, il raggiungere il massimo successo possibile”.

Una pioniera che traccia il cammino

Sebbene riconosciuta come una pioniera, Marie-Louise Eta ha voluto ricordare che non è sola in questo percorso.

Ha menzionato altre figure femminili che l'hanno preceduta o che operano in contesti simili: “Ci sono state allenatrici prima di me. C’è Sabrina Wittmann, allenatrice dell’Ingolstadt in terza serie tedesca, che conosco molto bene e che sta facendo un ottimo lavoro lì. Prima di lei c’era l’ex nazionale tedesca ed ex allenatrice dell’SV Straelen, Inka Grings. Corinne Diacre in Francia, anche lei allenatrice della prima squadra maschile in seconda divisione”. Con queste parole, Eta ha voluto sottolineare che la strada per le donne nel calcio è già stata tracciata e che il suo ruolo può contribuire a renderla sempre più percorribile. Il suo percorso professionale l'ha vista maturare esperienze come assistente nelle giovanili e nella federazione, culminando con l'ottenimento del patentino UEFA Pro nella primavera del 2023. Questo l'ha portata a essere la prima assistente donna nella storia della Bundesliga maschile e ora a compiere il passo successivo come capo allenatrice.