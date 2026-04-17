Il mondo del tennis registra un'importante notizia: Novak Djokovic, attuale numero quattro del ranking mondiale, ha ufficialmente annunciato il suo forfait dall'imminente Madrid Open. La decisione, comunicata dal campione serbo attraverso i suoi canali social, giunge dopo che già nella serata precedente aveva manifestato preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche, lasciando intendere la possibilità di una rinuncia e la necessità di valutare attentamente la sua partecipazione fino all'ultimo momento.

Nel suo messaggio, il tennista ha espresso il suo rammarico: "Madrid, purtroppo non sarò in grado di giocare quest’anno".

Ha poi aggiunto un aggiornamento sul suo stato di salute e sui suoi obiettivi: "Sto continuando il mio percorso di recupero, l’obiettivo è tornare presto". Questa dichiarazione sottolinea la priorità data al pieno ristabilimento fisico. Djokovic, che vanta ben tre vittorie nel prestigioso torneo madrileno, non scende in campo in una partita ufficiale da oltre un mese, precisamente dal torneo di Indian Wells, dove aveva concluso la sua corsa nei primi due turni, venendo eliminato.

Il difficile percorso di recupero e le assenze precedenti

Le condizioni fisiche di Djokovic sono state oggetto di attenzione nelle ultime settimane. Il campione serbo ha infatti rivelato di essere alle prese con persistenti problemi, in particolare a una spalla, un infortunio che lo ha costretto a un periodo di stop prolungato e a saltare diversi appuntamenti cruciali del calendario tennistico internazionale.

Dopo la sua eliminazione nei primi due turni del torneo di Indian Wells, il tennista non ha più calcato i campi da gioco in competizioni ufficiali. Prima di questa rinuncia a Madrid, Djokovic aveva già dovuto dare forfait ad altri importanti tornei Masters 1000, tra cui l'Open di Doha, il Miami Open e il celebre Monte Carlo Masters, tutti annullati per le medesime ragioni legate al suo recupero fisico. La sua ultima apparizione in una finale risale agli Australian Open, all'inizio di febbraio, dove era stato superato da Carlos Alcaraz. In totale, dall'inizio dell'anno, Djokovic ha partecipato a soli due tornei, un dato che evidenzia la complessità della sua situazione attuale.

Le implicazioni per il Roland Garros e il futuro agonistico

La decisione di rinunciare al Madrid Open rappresenta un significativo ostacolo nella preparazione di Novak Djokovic in vista del prossimo grande obiettivo della stagione: il Roland Garros. Il secondo torneo del Grande Slam dell'anno, che si disputa sulla terra rossa di Parigi, è infatti in programma tra circa un mese. L'assenza da un torneo così rilevante come quello di Madrid, che avrebbe offerto preziose opportunità di rodaggio e di accumulo di punti sulla superficie prediletta per il Major francese, costringe il serbo a concentrare tutti i suoi sforzi sul recupero e sull'allenamento specifico per essere pienamente competitivo nella capitale francese.

Le sue parole "Continuerò il mio recupero per tornare presto" ribadiscono con forza il suo impegno a rientrare al massimo della forma, con l'evidente obiettivo di essere tra i protagonisti assoluti nei grandi appuntamenti del circuito mondiale.