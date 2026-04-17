Vittoria a sorpresa di Anders Foldager nella Freccia del Brabante 2026, classica di ciclismo che fa passaggio dalla campagna del pavè alla settimana delle Ardenne. La corsa è stata molto movimentata e senza squadre e campioni in grado di imporre la propria superiorità. L'azione più importante è stata proposta da Romaine Gregoire. Il corridore francese è riuscito a portare via un bel gruppetto, raggiunto però all'ultimo chilometro. Foldager ha poi messo la sua firma in una convulsa volata.

Waiting paid off today, Brabantse is such a weird race. In the uphill bunch sprint, Anders Foldager timed his final uphill sprint and took the the biggest victory of his career in front of Hermans and Cosnefroy. More 🇩🇰🧨! #DBP26 pic.twitter.com/0oxecADke8 — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 17, 2026

Gregoire all'attacco sul Moskesstraat

Senza i big al via e con un percorso costellato di brevi strappi, ma non particolarmente selettivo, la Freccia del Brabante ha offerto una corsa intensa, equilibrata e incerta.

La situazione si è accesa nel primo dei tre giri del circuito finale disegnato attorno a Overijse, con la UAE che ha dato le prime vere accelerate con Tim Wellens, al rientro, e Florian Vermeersch.

Non c'è stata però grande selezione e la svolta è arrivata ad una trentina di km dall'arrivo con il forcing della Groupama. La squadra francese ha preparato l'attacco di Romain Gregoire sul Moskesstraat, lo strappo più impegnativo del circuito. Dallo scatto di Gregoire si è formata la fuga che ha caratterizzato la parte finale della corsa, a cui si è aggiunto subito Ramses Debruyne, e successivamente anche Tibor del Grosso, Benoit Cosnefroy, Anthon Charming e Milan Lanhove.

Decisivo il lavoro da gregario di Schmid

Il sestetto è sembrato guadagnare il margine decisivo per contendersi la vittoria, ma nel finale il gruppo si è rifatto sotto. Mauro Schmid, uno dei grandi favoriti della vigilia, ha condotto l'inseguimento coronandolo proprio all'ultimo chilometro. Sulla morbida salita finale, Burgaudeau ha cercato l'allungo da finisseur, ma si è piantato sul rettilineo d'arrivo. La corsa si è così risolta con una volata tra una trentina di corridori. Fernando Barcelo ha lanciato lo sprint per primo, poi Anders Foldager gli ha preso la scia e lo ha saltato andando a vincere, concretizzando così il bel lavoro di Schmid. Secondo posto a Quinten Hermans, davanti a Benoit Cosnefroy.

Gli italiani sono finiti fuori dalla top ten: Edoardo Zambanini è stato il miglior all'11° posto, appena davanti a Stefano Oldani, 12°.