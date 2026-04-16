Il calendario delle classiche del nord del ciclismo professionistico propone per venerdì 17 aprile la Freccia del Brabante, con il doppio appuntamento della corsa maschile e femminile. Solitamente in programma al mercoledì tra la Roubaix e l'Amstel, la corsa ha trovato quest'anno una collocazione nuova, a due soli giorni dalla classica olandese. Questa novità non sembra aver portato benefici alla starting list della Freccia del Brabante, almeno a quella maschile, che ha visto un netto ribasso rispetto all'edizione dello scorso anno in cui Remco Evenepoel vinse battendo allo sprint Wout van Aert.

Il debutto del talento Agostinacchio

La Freccia del Brabante maschile prevede una prima parte in linea e una seconda in circuito. Il percorso è di 163 km, con una sequenza di brevissimi strappi e qualche tratto di pavè molto scorrevole. Queste caratteristiche rendono la Freccia del Brabante adatta a corridori esplosivi e veloci. Il circuito finale attorno ad overijse misura circa 20 chilometri, comprende quattro brevi strappi e va ripetuto per tre volte. Anche l'arrivo è in leggera salita.

Assenti i grandi big, tra i favoriti spiccano i nomi di Romain Gregoire, Mauro Schmid, Tibor Del Grosso e del rientrante Tim Wellens. Tra i corridori italiani è da seguire con curiosità l'esordio di Mattia Agostinacchio, grande talento della nuova generazione, ma tra gli altri ci saranno anche il tricolore Filippo Conca, Alessandro Covi, Edoardo Zambanini e Stefano Oldani.

I corridori della Freccia del Brabante pic.twitter.com/om23LRqEx9 — Alessandro Cheti (@girociclismo) April 16, 2026

Tante big nella corsa femminile

Molto più qualificata è la Freccia del Brabante femminile, che vede al via anche Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, Mischa Bredewold, Eleonora Camilla Gasparrini e Karlijn Swinkels. Il percorso è simile a quello maschile, con un taglio nella parte iniziale in linea e gli stessi tre giri del circuito di Overijse.

La Freccia del Brabante sarà trasmessa in tv e streaming da Eurosport e dalle piattaforme collegate Discovery Plus e HBO Max. La diretta della corsa femminile inizia venerdì 17 aprile alle ore 12.45. L'arrivo è previsto intorno alle 14.30.

La corsa maschile viene invece trasmessa dalle ore 15.15. L'arrivo è previsto intorno alle 17.