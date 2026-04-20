Guido Monaco, stimato commentatore tecnico di Eurosport, ha offerto una lucida analisi sul momento attuale di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, soffermandosi sulle recenti decisioni che riguardano la loro partecipazione ai principali tornei del circuito. Nel corso di una puntata di TennisMania, Monaco ha chiarito che il ritiro di Alcaraz dal torneo di Barcellona e la conseguente rinuncia al Masters 1000 di Madrid non sono dovuti a un grave infortunio fisico, bensì a una profonda necessità di recupero mentale. "In questo momento Alcaraz ha bisogno di staccare… ha bisogno di ricaricare le pile dal punto di vista mentale più che fisico", ha dichiarato Monaco, evidenziando come il giovane spagnolo necessiti di tempo per ritrovare la giusta concentrazione.

Monaco ha inoltre smentito le speculazioni su un possibile forfait di Alcaraz anche al Roland Garros, affermando che "non avrebbe mai finito la partita se fosse stato un infortunio grave a Barcellona nel suo primo turno". Il commentatore ha definito esagerate le voci su un suo lungo stop, ribadendo che la scelta di fermarsi è più legata a un aspetto psicologico che a un serio problema fisico.

Il caso Sinner e le prospettive su Madrid

L’attenzione si è poi spostata su Jannik Sinner, protagonista di una stagione di alto livello. Monaco ha evidenziato la solidità del tennista italiano e la sua notevole capacità di adattarsi anche ai contesti più complicati, come quello del tabellone alto a Madrid.

"Spesso si parla di tornei stregati… ma alla fine ha dimostrato di poter vincere ovunque. (…) Non condivido tutte queste valutazioni su Madrid nel discorso della scarsa funzionalità in chiave Parigi", ha affermato Monaco, sottolineando come Sinner abbia tutte le carte in regola per essere competitivo anche nella capitale spagnola.

Le discussioni sulla presunta difficoltà di Sinner a Madrid non trovano fondamento nei risultati e nelle qualità mostrate dal tennista altoatesino, che ha saputo imporsi su ogni superficie e in ogni contesto, dimostrando una versatilità eccezionale.

Il recupero di Alcaraz e gli obiettivi futuri

La decisione di Carlos Alcaraz di non partecipare al Masters 1000 di Madrid è stata confermata: il tennista spagnolo ha riportato un infortunio al polso destro durante il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona contro Otto Virtanen.

Il numero due del mondo ha optato per uno stop precauzionale, esprimendo pubblicamente il dolore per non poter giocare davanti al pubblico di casa. Alcaraz non perderà punti in classifica, poiché anche nell’edizione precedente non era presente a Madrid. Il suo obiettivo primario resta la difesa dei titoli agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, appuntamenti cruciali della stagione sulla terra battuta.

Le analisi di Monaco e le dichiarazioni dello stesso Alcaraz delineano un quadro in cui la gestione delle energie mentali e fisiche assume un ruolo centrale per i grandi protagonisti del tennis mondiale, specialmente in vista dei prossimi e fondamentali appuntamenti del calendario.