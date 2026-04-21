Penultima fermata della campagna di classiche del nord del ciclismo. Mercoledì 22 aprile si corre la Freccia Vallone, con il doppio appuntamento che prevede prima la corsa maschile e quindi quella femminile. Sul Muro di Huy, classico e suggestivo scenario dell'arrivo, si attende una sfida senza i grandi big tra gli uomini, mentre la corsa delle donne presenta una starting list ricca di stelle.

🏹 175 archers, une seule flèche dans la cible ! Voici la liste des coureurs qui prendront le départ de la #FlecheWallonne 2026 !



🏹 175 riders, just one arrow in the bullseye! Here is the list of riders set to line up at the start of the 2026 #FlecheWallonne! pic.twitter.com/Lm3clVV7Ww — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 21, 2026

Tre passaggi sul Muro di Huy per gli uomini

Il percorso della Freccia Vallone è di 208 km per gli uomini e di 148 per le donne.

Entrambe le gare affrontano inizialmente un tratto in linea per poi entrare nel circuito che comprende la cote d'Ereffe, la cote de Cherave e l'arrivo sul Muro di Huy. Gli uomini faranno due giri e mezzo del circuito, le donne uno e mezzo.

Solitamente la corsa si risolve in un testa a testa sul Muro di Huy, in quell'ultimo chilometro che raggiunge pendenze quasi al 20%. Purtroppo la corsa maschile ha registrato numerose defezioni. Pogacar ha inserito nel suo programma solo la Liegi tra le classiche delle Ardenne, mentre Evenepoel ha deciso di saltare questa corsa per concentrarsi sull'appuntamento di domenica alla Doyenne. Mancherà anche l'infortunato Del Toro. I favoriti sono il fenomeno emergente Paul Seixas e Mattias Skjelmose, secondo all'Amstel di domenica.

Tra gli altri nomi interessanti segnaliamo Benoit Cosnefroy, Kevin Vauquelin, Romain Gregoire, Lenny Martinez, Jorgen Nordhagen e Tobias Johannessen.

Nella corsa femminile tra le favorite segnaliamo la campionessa in carica Puck Pieterse, Demi Vollering, Kasia Niewiadoma, Pauline Ferrand Prevot.

🏹 Du côté de la #FWwomen, elles seront 121 au départ !



🏹 On the #FWwomen, we will have 121 riders at the start! pic.twitter.com/IQVYmLdAPF — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 21, 2026

La Freccia maschile in diretta fin dalle 12.45

La Freccia Vallone è un'esclusiva dei canali Eurosport e delle piattaforme collegate HBO Max e Discovery Plus, e non sarà trasmessa dalla Rai.

La diretta della corsa maschile, con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli, inizierà dalle 12.45 su Discovery e HBO, per poi passare anche su Eurosport alla conclusione della terza tappa del Tour of the Alps, intorno alle 14.30.

L'arrivo è previsto intorno alle 16 - 16.30.

Dalle 16.45 sarà trasmessa in diretta la Freccia Vallone femminile, con il commento di Pietro Pisaneschi e Ilenia Lazzaro. La corsa si concluderà intorno alle 17.45-18.