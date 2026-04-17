Vigilia di Serie A tra Roma e Atalanta, sabato alle 20.45: l'atmosfera è carica di tensione ed emozione. A Trigoria, in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha espresso sorpresa per le parole del senior advisor dei Friedkin e, commosso, ha ricordato il suo legame con Antonio Percassi, lasciando la sala scosso. Ha ammesso: “La sintonia a Bergamo è venuta meno anche perché papà Percassi non c’era più e io ero molto legato a lui”. Ha aggiunto: “All’Atalanta abbiamo fatto cose incredibili, ma non solo per merito mio, e una società capacissima.

Se sono stato nove anni lì forse non sono così brutto con cui lavorare…”. Al termine, ha abbandonato la sala, visibilmente commosso.

Champions League: la sfida decisiva e le parole di Ranieri

Gasperini, stupito dalle parole di Ranieri, le ha definite “incredibili”. Ha evitato repliche per non danneggiare la squadra, con chance Champions League. “Quella è l’unica cosa importante”, ha ribadito, senza “zero alibi”. La gara contro la Roma sarà spartiacque stagionale: “Se vinciamo, lotteremo per il quarto posto; se perdiamo, sarà decisiva in senso negativo”.

Probabili formazioni e assenze

La Roma in campo con un 3-4-2-1: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Konè, Wesley, Mancini, Pellegrini, Pisilli. L'Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Assenti: Hien, Rossi, K. Sulemana. Arbitrerà Marcenaro.

Aggiornamenti infortuni

Wesley e Pisilli in dubbio: Wesley per problema muscolare (Nazionale), Pisilli per dolore alla caviglia (senza lesioni). Assenti anche Pellegrini, Konè, Dybala, Dovbyk, Ferguson.