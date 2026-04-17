Il Sassuolo ha superato il Como per due a uno nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A, disputato a Reggio Emilia. La squadra di Grosso ha sbloccato il risultato con Volpato, raddoppiando subito con Nzola, prima che Nico Paz accorciasse per i lariani nel recupero del primo tempo.

Le reti e la cronaca del match

Al quarantaduesimo minuto, un contropiede letale dei neroverdi ha portato al vantaggio del Sassuolo: Volpato, su assist di Nzola, ha beffato Butez con un pallonetto. Solo due minuti dopo, Nzola ha raddoppiato, finalizzando con freddezza una verticalizzazione di Laurientè.

Il Como ha reagito nel recupero del primo tempo, con Nico Paz che ha accorciato le distanze grazie a un colpo di testa arcuato su cross di Smolcic.

Le dichiarazioni di Cesc Fabregas

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha analizzato la crescita della sua squadra, sottolineando la costante evoluzione del gruppo nonostante la sconfitta. Ha evidenziato l'intensità e il lavoro di giocatori e staff. "Siamo molto più in alto rispetto a quello che avevamo pensato inizialmente," ha affermato, sottolineando la motivazione dei giocatori oltre il risultato. Ha poi elogiato il centrocampo avversario del Sassuolo, menzionando Konè per la sua "grandissima stagione" e la "fame incredibile", e Matic, definito "come un fratello" e "intelligente come nessuno", di "un’altra categoria".

Il contesto pre-partita

Alla vigilia della partita, il Como arrivava da una sconfitta per tre a quattro contro l’Inter e occupava la quinta posizione in classifica, a un solo punto dalla Roma. La squadra di Fabregas puntava a ripartire con slancio per mantenere viva la corsa verso l'Europa. Il Sassuolo, invece, si trovava all’undicesima posizione e cercava conferme per consolidare la propria permanenza in Serie A.