La spettacolare campagna delle classiche del nord, che ha regalato nuove pagine di storia del ciclismo, arriva alla chiusura con la Liegi Bastogne Liegi di domenica 26 aprile. La Doyenne, la più antica delle classiche monumento, preannuncia una sfida più elettrizzante degli anni scorsi, in cui Tadej Pogacar ha dominato senza incontrare nessun avversario in grado di impensierirlo. Stavolta, un Remco Evenepoel rivitalizzato dall'avventura in RedBull e dalla vittoria all'Amstel, e il fenomeno nuovo Paul Seixas, promettono di rendere la corsa più equilibrata e incerta, pur con il campione del mondo nell'immancabile ruolo del grande favorito.

Per la corsa femminile partenza a Bastogne

La Liegi Bastogne Liegi si corre domenica 26 aprile, con il doppio appuntamento che prevede prima la corsa maschile e quindi quella femminile. Il percorso degli uomini è di 256 chilometri, un'andata e ritorno da Liegi con il giro di boa a Bastogne. La prima metà della corsa, la discesa a sud verso Bastogne, è quella più semplice. Nella seconda, la risalita a nord verso Liegi, il percorso va a cercare le tipiche cote, salite per lo più di due o tre chilometri, che hanno reso celebre questa classica.

Solitamente, il gruppo inizia a selezionarsi ad un centinaio di chilometri dall'arrivo, quando si affrontano la cote de Wanne, la rampa dello Stockeu, e quindi la cote de Haute Levèe e il col du Rosier.

Il punto chiave è però la salita della Redoute, 1600 metri che sfiorano il 10% di pendenza media. In cima mancano 35 chilometri e ancora la facile Cornemont e la cote de Forges. Il secondo punto decisivo è la cote de Roche aux Facons, ad una quindicina di chilometri dall'arrivo, l'ultima rampa dove ci si può involare verso il traguardo di Liegi.

Il percorso della Liegi femminile è invece di 156 chilometri, con il via a Bastogne, e ricalca la seconda parte della corsa maschile.

Lunga diretta su Rai e Eurosport

La Liegi Bastogne Liegi sarà trasmessa in tv e streaming sia dalla Rai che da Eurosport. La tv di stato inizierà su Rai Sport alle 13, passando quindi su Rai Due alle 14.45, mentre la diretta streaming si potrà seguire su RaiPlay.

Eurosport, con le piattaforme di streaming HBO Max e Discovery Plus, sarà in diretta dalle 12.10 con la corsa maschile e dalle 16.40 con quella femminile.