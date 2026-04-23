Festeggia un po' a sorpresa la Tudor con il tedesco Lennart Jasch sul traguardo di Trento, nella quarta tappa del Tour of the Alps. La corsa non ha offerto grandi spunti tra gli uomini di alta classifica, che hanno preferito rimandare tutto a domani, nella conclusiva frazione di Bolzano. Jasch si è inserito in una fuga partita nella prima parte della corsa, ha staccato i compagni di avventura e si è presentato tutto solo a Trento.

🚴🇮🇹 | Wat een daverende verrassing: Lennart Jasch wint na 4,5 uur koers de vierde etappe in de Tour of the Alps, wat een prestatie! 🙌🇩🇪 #TOTA



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La Pinarello cerca di inseguire la fuga

La quarta tappa del Tour of the Alps ha proposto un percorso da Arco a Trento con le due salite più lunghe, Passo Bordala e Passo Redebus, nella prima parte, e poi delle difficoltà più brevi e leggere nella parte finale.

Nei primi km si è formata al comando una fuga con Sean Quinn, Chris Juul Jensen, Lennart Jasch, Simone Raccani e Rainer Kepplinger.

La RedBull del capoclassifica Giulio Pellizzari ha preso il comando del gruppo, senza però dare l'impressione di voler rendere la corsa particolarmente dura e annullare la fuga. Dopo il Passo Redebus è entrata in azione la Pinarello per cercare di portare Tom Pidcock a giocarsi la tappa in volata. I fuggitivi hanno però difeso un vantaggio ancora interessante, finchè Jasch se ne è andato da solo sulla salita di Sant'Agnese, a circa 25 km dal traguardo.

Pidcock ha consumato tutti i suoi uomini, ma alla fine è rimasto da solo ed ha tentato il tutto per tutto scattando sull'ultima difficoltà di Povo.

Pellizzari ha replicato e rilanciato, seguito da un brillante Bernal, ma l'azione non ha avuto seguito. Bernal ha comunque preso un abbuono al passaggio da Povo, che gli ha permesso di accorciare le distanze in classifica.

Tutto rimandato a Bolzano

Approfittando di un rallentamento, Sobrero e Iacomomi sono usciti dal gruppo per mettersi in caccia di Jasch, ma il tedesco ha difeso una manciata di secondi di vantaggio nel finale verso Trento, conquistando così la sua prima vittoria da professionista.

Sobrero ha poi anticipato Iacomini per il secondo posto, mentre Stork ha battuto allo sprint il gruppetto degli uomini di classifica.

Pellizzari ha mantenuto la sua maglia di leader con 4'' su Arensman, ora appaiato dal compagno di squadra Bernal.

La situazione è ancora molto incerta e fluida, con ben venti corridori nello spazio di un minuto. A decidere le sorti di questo Tour of the Alps sarà dunque la quinta ed ultima tappa di domani, con arrivo a Bolzano.