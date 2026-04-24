Una vera e propria impresa quella compiuta da Dino Prizmic al Mutua Madrid Open. Il ventenne qualificato croato ha infatti sbalordito il mondo del tennis superando Ben Shelton, numero sei del ranking mondiale, in una battaglia epica durata oltre tre ore sull'Arantxa Sanchez Stadium. Prizmic si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-7(4), 7-6(5), mettendo fine alla serie positiva di cinque vittorie consecutive di Shelton sulla terra battuta, iniziata con il titolo conquistato a Monaco.

L'incontro si è rivelato un autentico thriller, con Prizmic che ha dimostrato una straordinaria solidità, non concedendo mai una palla break all'avversario e mantenendo una calma invidiabile nei momenti cruciali.

Questa vittoria segna la sua prima affermazione in carriera contro un Top 10, rendendolo il primo tennista croato a battere un giocatore tra i primi dieci al mondo sulla terra rossa dai tempi di Marin Cilic, che nel 2022 sconfisse Daniil Medvedev al Roland Garros.

Prizmic: "Ho aspettato le mie occasioni e le ho sfruttate"

Al termine della maratona, un emozionato Prizmic ha condiviso le sue sensazioni: "Significa molto per me. Oggi è stata una partita molto dura e ho cercato solo di giocare il mio tennis, restare concentrato su ogni punto e ha funzionato. Sto lavorando molto con il mio team per restare calmo nei momenti importanti, ma lui [Shelton] è il numero sei del mondo... Ho aspettato le mie occasioni e le ho sfruttate alla fine".

Il giovane croato ha evidenziato una solida mentalità, trovando le energie necessarie per prevalere nel tie-break decisivo del terzo set.

Shelton, nonostante i 44 vincenti messi a segno, ha commesso un numero equivalente di errori non forzati, un dato che ha pesato sull'esito finale. Prizmic, invece, ha mantenuto un livello di gioco costante, dimostrando efficacia sia in fase offensiva che difensiva, senza mai subire cali di tensione.

La scalata di Prizmic e i prossimi impegni

Grazie a questo straordinario successo, Prizmic accede per la prima volta al terzo turno di un prestigioso torneo ATP Masters 1000 e compie un significativo balzo nella classifica live ATP, raggiungendo la posizione numero 77.

Il suo prossimo avversario sarà determinato dalla sfida tra Tomas Martin Etcheverry e Sebastian Ofner. Questa vittoria conferma la rapida crescita del giovane talento croato, che solo la settimana precedente aveva fatto il suo ingresso tra i primi cento giocatori del mondo.

La giornata di tennis a Madrid ha visto anche altre sfide interessanti, con Lorenzo Musetti che ha superato Hubert Hurkacz in due set e Tallon Griekspoor che ha avuto la meglio su Damir Dzumhur. Tuttavia, la ribalta è tutta per Prizmic, che con questa vittoria sorprendente si candida a essere una delle rivelazioni di questa edizione del torneo.