Mentre si sta per chiudere il Tour of the Alps, il mondo del ciclismo si prepara a vivere un altro weekend ricco di appuntamenti. La stagione delle classiche del nord si chiude domenica 26 aprile con la Liegi Bastogne Liegi, più attesa che mai visto che Remco Evenepoel e Paul Seixas promettono di rendere più complicato il monologo inscenato da Tadej Pogacar nelle ultime due edizioni della Doyenne. La Liegi sarà trasmessa sia dalla Rai che da Eurosport, ma su entrambi i canali, e le relative piattaforme, si potranno seguire diversi altri appuntamenti di ciclismo.

Liegi, prima la corsa maschile, poi quella femminile

La Liegi Bastogne Liegi è ovviamente il grande evento della settimana. La Doyenne, la più antica delle grandi classiche, si corre domenica 26 aprile, con la formula che prevede prima la corsa maschile e a seguire quella femminile. Sui canali Rai, la Liegi avrà un interessante prologo nella serata di venerdì 24 aprile, con un programma di presentazione della corsa previsto alle 19.45 su Rai Sport.

La diretta della Liegi inizierà prima su Eurosport e le piattaforme collegate HBO Max e Discovery Plus. Domenica 26 aprile, il collegamento si aprirà alle 12.10, mentre Rai Sport inizierà alle 13, per poi passare su Rai Due alle 14.45. A conclusione della Liegi maschile si continuerà con la corsa femminile, che dovrebbe concludersi intorno alle 18.

Sabato 25 aprile, Rai Sport trasmetterà dalle 14.30 anche il Gp Liberazione femminile di Roma.

Appennino e Turchia nel giorno della Liegi

Domenica 26, oltre alla Liegi, si corrono anche il Giro dell'Appennino e il Giro di Turchia. L'Appennino avrà una collocazione poco felice con una differita serale, alle 22.15 su Rai Sport. Purtroppo anche la starting list sarà un po' povera per una corsa di questa storia, con sole squadre Professional e Continental al via e nessuna del World Tour. Il percorso è di 196 km, da Novi Ligure a Genova, con l'ultima difficoltà di Madonna della Guardia.

Il Giro di Turchia inizia domenica 26 aprile e si conclude domenica 3 aprile. La corsa sarà trasmessa ogni giorno in diretta su Eurosport, Discovery Plus e HBO MAx.

La prima tappa inizierà alle 11.30, le altre alle 13.30 per poi anticipare alle 10.30 per le ultime due. Il percorso prevede due arrivi in salita, alla terza e sesta tappa, e poi tante occasioni per i velocisti.