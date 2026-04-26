Jannik Sinner prosegue la sua marcia trionfale al Mutua Madrid Open, conquistando gli ottavi di finale dopo aver superato il danese Elmer Moller con un netto 6-2, 6-3. Questa vittoria non solo lo proietta al turno successivo, ma estende anche la sua impressionante striscia di successi: ben diciannove vittorie consecutive nel circuito e ventiquattro nei prestigiosi tornei ATP Masters 1000.

L'azzurro, attuale numero uno del mondo, ha dimostrato ancora una volta una solidità e una lucidità tattica fuori dal comune contro un avversario, il numero 169 del ranking, che affrontava per la prima volta un top 10.

Sinner ha imposto il proprio ritmo fin dall'inizio, sfruttando al meglio la potenza del servizio e una precisione chirurgica nei momenti cruciali. Nel primo parziale, dopo un avvio equilibrato, l'italiano ha messo a segno quattro giochi consecutivi dall'1-1, costruendo un vantaggio significativo. Nonostante Moller sia riuscito a strappargli il servizio nel settimo gioco, Sinner ha prontamente ristabilito le distanze, chiudendo il set con un nuovo break.

La gestione del match e le parole di Sinner

La partita ha registrato un breve stop a causa di un medical timeout richiesto da Moller sul 2-5 del primo set, dovuto a un problema addominale. Il tennista danese è comunque rientrato in campo, mostrando grande spirito combattivo e mettendo in evidenza il suo colpo migliore, un ottimo rovescio.

Tuttavia, Sinner ha saputo gestire con freddezza ogni fase delicata dell'incontro, come ha confermato nelle sue dichiarazioni post-match: «Ho cercato di restare calmo e servire bene nei momenti importanti. Penso che questa sia stata la chiave oggi. Non c’era molto ritmo, quindi ho cercato di restare compatto. Vediamo cosa succederà nel prossimo turno».

Nel secondo set, Moller ha tentato di rimanere aggrappato al punteggio, ma due doppi falli consecutivi sul 2-3 hanno spianato la strada a Sinner, consegnandogli il break decisivo. L'italiano ha poi sigillato la vittoria in un'ora e diciassette minuti di gioco, convertendo quattro delle nove palle break a sua disposizione e concedendo appena dieci punti con la prima di servizio.

Con un bilancio stagionale di ventisei vittorie e sole due sconfitte, Sinner si prepara ora ad affrontare agli ottavi il vincente tra il britannico Cameron Norrie e l'argentino Thiago Agustin Tirante.

Obiettivi storici e prospettive future

Con questo ennesimo successo, Sinner prosegue la sua ambiziosa rincorsa a un traguardo storico: diventare il primo tennista a conquistare ben cinque Masters 1000 consecutivi. Un'impresa che seguirebbe i suoi recenti trionfi a Parigi, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. L'assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio, apre ulteriori e significative opportunità per l'azzurro, che punta a imporsi sulla terra battuta di Madrid prima di presentarsi da favorito ai prestigiosi appuntamenti di Roma e del Roland Garros.

Il percorso di Sinner in questa stagione si conferma a dir poco impressionante, con un bilancio di quarantotto set vinti su cinquanta disputati nei tornei Masters 1000. La sua costante crescita tecnica e mentale lo ha elevato a uno dei principali protagonisti del circuito, pronto a scrivere nuove e importanti pagine nella storia del tennis mondiale.