Il team italiano Stig, guidato da Alessandro Rombelli, ha conquistato una vittoria significativa nella prima tappa del circuito mediterraneo della classe Cape 31. L'evento, svoltosi nelle acque cristalline antistanti Porto Cervo e organizzato con maestria dallo Yacht Club Costa Smeralda, ha visto quattordici agguerriti team sfidarsi a bordo di monotipi disegnati da Mark Mills, tra cui spiccava la partecipazione del socio YCCS Lord Irvine Laidlaw. Questo trionfo segna un inizio promettente per la stagione sportiva di Stig, confermando le sue ambizioni nel prestigioso circuito.

Tre giorni di sfide veliche e vento leggero

Le regate a bastone, iniziate il 24 aprile, si sono protratte per tre intense giornate, caratterizzate da condizioni di vento leggero che ha messo alla prova le abilità tattiche dei partecipanti. Nonostante le raffiche non abbiano superato i dieci nodi nelle ultime due prove, la competizione è stata serrata e ricca di colpi di scena. Nella giornata inaugurale, il team Django, con Vittorio Lombardi Stronati al timone, ha dimostrato subito grande potenziale, ottenendo un primo, un terzo e un secondo posto che gli hanno permesso di posizionarsi in testa alla classifica provvisoria, accendendo le aspettative per i giorni successivi.

Il secondo giorno ha visto una decisa inversione di tendenza e l'emergere del team Stig.

Con l'olimpionico Sime Fantela a bordo, la squadra ha saputo interpretare al meglio le mutevoli condizioni del campo di regata, mettendo in atto scelte tattiche vincenti. Questa strategia impeccabile si è tradotta in tre vittorie su quattro prove disputate, un risultato che ha proiettato Stig in cima alla classifica generale, distanziando il diretto inseguitore, Shotgunn, di cinque preziosi punti e preparando il terreno per un finale di gara ad alta tensione.

Le prove decisive e il podio finale

La mattina conclusiva della manifestazione è stata caratterizzata da un'attesa prolungata per il primo segnale di partenza, dovuta alla scarsità di vento. Tuttavia, le condizioni sono migliorate a sufficienza per permettere il completamento delle due prove rimanenti, portando il totale delle regate a nove, come previsto.

Nella prima prova della giornata decisiva, è stato il team La Pericolosa a tagliare per primo il traguardo, seguito da Eker Süzme e Shotgunn, dimostrando che la lotta per le posizioni di vertice era ancora apertissima. Nonostante un nono posto nell'ottava prova, un risultato che avrebbe potuto compromettere la sua leadership, Stig ha saputo reagire con determinazione, conquistando un cruciale quarto posto nella prova conclusiva. Questa performance ha sigillato la sua vittoria finale, frutto di una notevole costanza e capacità di gestione della pressione.

Il podio è stato completato da Shotgunn di Michael Wilson, che ha meritatamente chiuso al secondo posto overall, e da Kalantis, che ha conquistato la terza posizione, dimostrando grande competitività in un campo di regata di alto livello.

La cerimonia di premiazione ha celebrato l'eccellenza sportiva e lo spirito di squadra che hanno animato l'intero evento.

Il circuito mediterraneo Cape 31 prende il largo

Questo Round 1 del Cape 31 Mediterranean Circuit ha inaugurato ufficialmente la stagione sportiva 2026 dello Yacht Club Costa Smeralda, fungendo da banco di prova per quattordici concorrenti di spicco. Tra questi, oltre al vincitore Stig, già campione europeo e detentore del circuito nel 2025, si sono distinti team come Motions e Shotgunn, confermando il calibro della flotta. L'evento di Porto Cervo ha segnato l'esordio di un circuito che si preannuncia avvincente e che proseguirà con ulteriori tappe in Italia e in Francia, promettendo spettacolo e competizione ai massimi livelli della vela internazionale.