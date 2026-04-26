Sabastian Sawe ha scritto una pagina storica all'ultima maratona di Londra, diventando il primo atleta a completare la distanza regina in meno di due ore in una gara ufficiale. Il corridore keniano ha tagliato il traguardo con un tempo eccezionale di 1 ora, 59 minuti e 30 secondi, abbattendo il leggendario muro delle due ore e stabilendo un nuovo record mondiale.

La prestazione di Sawe, su un percorso omologato, ha superato il precedente primato mondiale di Kelvin Kiptum di ben 1 minuto e 5 secondi. La maratona di Londra si conferma scenario di eventi memorabili.

Sawe ha gestito la corsa con maestria, avvalendosi di una strategia che includeva tre pacer, tra cui Oscar Chelimo. Il passaggio a metà gara è stato registrato in 1 ora e 29 secondi; Sawe ha preso il comando definitivo al diciottesimo miglio, mantenendo il vantaggio fino al traguardo.

Prestazioni eccezionali e nuovi primati

L'edizione della maratona di Londra ha visto anche altri risultati di spicco. L'etiope Yomif Kejelcha, al debutto sulla distanza, ha conquistato il secondo posto con 1 ora, 59 minuti e 41 secondi, migliorando significativamente il precedente record per un esordiente. Sul terzo gradino del podio è salito il campione ugandese Jacob Kiplimo, che ha fermato il cronometro a 2 ore e 28 secondi, anch'egli al di sotto del precedente record mondiale.

In questa memorabile gara, quattro dei dieci uomini più veloci della storia hanno stabilito il proprio primato personale.

Trasparenza e controlli antidoping

Per assicurare la massima regolarità della sua prestazione storica e fugare ogni dubbio sul tema del doping, Sabastian Sawe si è sottoposto a un rigoroso programma di controlli. Ha affrontato venticinque test antidoping fuori competizione prima della maratona di Berlino e ulteriori venticinque prima di quella di Londra. Tutti i test sono risultati negativi, come confermato dall'Athletics Integrity Unit. Questo processo di massima trasparenza rafforza ulteriormente il valore e la credibilità della sua straordinaria impresa.

Contemporaneamente, anche la maratona di Boston ha registrato risultati notevoli, con John Korir che ha migliorato il record del percorso e numerosi atleti statunitensi che hanno realizzato alcuni dei tempi più veloci della loro carriera. Tuttavia, l'attenzione mondiale rimane focalizzata sull'impresa di Sawe, che ha ridefinito i limiti della maratona e inaugurato una nuova era per la disciplina.