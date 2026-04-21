La notte NBA ha offerto emozioni intense con le Gara-2 dei playoff, dove i Cleveland Cavaliers hanno consolidato il loro dominio, portandosi su un rassicurante 2-0 nella serie. Parallelamente, gli Atlanta Hawks e i Minnesota Timberwolves hanno saputo reagire con determinazione, conquistando vittorie cruciali in trasferta che hanno ristabilito l'equilibrio nelle rispettive sfide, portando entrambe le serie sull'1-1.

Cleveland inarrestabile: 2-0 sui Toronto Raptors

I Cleveland Cavaliers hanno imposto la loro superiorità sul parquet di casa, sconfiggendo i Toronto Raptors con un netto 115-105.

Questa vittoria permette ai Cavs di volare sul 2-0 nella serie di primo turno della Eastern Conference, dimostrando una notevole solidità. A trascinare i padroni di casa è stato un Donovan Mitchell in stato di grazia, autore di ben 30 punti, affiancato da un altrettanto brillante James Harden, che ha contribuito con 28 punti. Entrambi si sono rivelati decisivi nel quarto periodo, sigillando il risultato. Fondamentale anche il contributo di Evan Mobley, che ha messo a referto 25 punti e 8 rimbalzi, dominando sotto canestro. La squadra di Cleveland ha condotto la partita dall'inizio alla fine, arrivando a toccare un vantaggio massimo di 16 punti nel terzo quarto, un segnale chiaro della loro supremazia.

Nonostante i tentativi di rimonta dei Raptors, guidati dai 26 punti di Scottie Barnes, la reazione è stata prontamente arginata: sette punti consecutivi di Mitchell hanno definitivamente chiuso i conti, punendo anche le 22 palle perse degli ospiti, un fattore che ha pesato enormemente sull'esito del match. La serie si sposta ora in Canada per Gara-3, dove i Raptors avranno l'arduo compito di cercare di invertire la tendenza.

Atlanta e Minnesota: risposte vincenti in trasferta

Al leggendario Madison Square Garden, gli Atlanta Hawks hanno messo in scena una rimonta spettacolare, superando i New York Knicks con il punteggio di 107-106. Questa vittoria permette agli Hawks di pareggiare la serie sull'1-1, riaprendo completamente i giochi.

Il vero eroe della serata è stato CJ McCollum, che con 32 punti ha guidato la sua squadra a recuperare uno svantaggio di ben 12 punti accumulato alla fine del terzo quarto. Il finale è stato al cardiopalma: Jalen Brunson aveva firmato la tripla del pareggio, ma McCollum ha risposto con un jumper di precisione che ha riportato gli Hawks in vantaggio sul 105-103 a soli 33 secondi dalla sirena. Nonostante due liberi sbagliati dallo stesso McCollum nel possesso successivo, l'ultimo disperato tiro di Mikal Bridges si è spento sul ferro, consegnando ad Atlanta una vittoria insperata ma pienamente meritata, che rilancia le loro ambizioni.

Contemporaneamente, i Minnesota Timberwolves hanno compiuto un'impresa simile, espugnando il difficile campo dei Denver Nuggets con un risultato di 119-114.

Anche in questo caso, la serie è stata impattata sull'1-1, promettendo ulteriori scintille. La svolta della partita è arrivata nella seconda metà dell'ultimo quarto, quando Donte DiVincenzo ha preso in mano le redini del match, realizzando punti cruciali che hanno spezzato l'equilibrio. A brillare è stato anche Anthony Edwards, autore di una prestazione eccezionale con una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi, confermando il suo status di leader. Per i Denver Nuggets, i 30 punti di Jamal Murray e la solita, impressionante doppia doppia di Nikola Jokić, che ha chiuso con 24 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, non sono stati sufficienti a evitare la sconfitta. La serie si preannuncia ora estremamente combattuta e incerta, con entrambe le squadre determinate a prendere il sopravvento.