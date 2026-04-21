La seconda tappa del Tour of the Alps 2026, in programma martedì 21 aprile, si preannuncia come il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica. La frazione, che collegherà Telfs a Val Martello, culminerà con un arrivo in salita che promette di svelare i primi distacchi tra i favoriti della generale.

Il percorso: sfide altimetriche e ingresso in Italia

Con una lunghezza complessiva di 147,5 km, la tappa prenderà il via da Telfs alle ore 11.35. Dopo circa venti chilometri iniziali pianeggianti, il tracciato inizierà a salire verso il GPM di Piller Höhe, una salita di 9,2 km con una pendenza media del 6 %.

Una volta superata la discesa successiva e un tratto in quota, i corridori affronteranno circa venticinque chilometri di falsopiano prima di giungere ai piedi del Passo Resia (15,8 km al 3,4 %), punto in cui la carovana entrerà ufficialmente in territorio italiano. Dopo il GPM, il percorso si manterrà in quota per alcuni chilometri per poi diventare prevalentemente discendente per i successivi quaranta chilometri, conducendo i ciclisti ai piedi della salita finale.

L'ascesa conclusiva verso Martell/Val Martello, con arrivo presso Erdbeerwelt Trattla, rappresenta il momento chiave della giornata: una salita di poco più di sei chilometri con una pendenza media dell’8 %. Gli ultimi 500 metri presenteranno una breve contropendenza e un ultimo strappo, elementi che potranno creare ulteriori differenze e rendere il finale particolarmente avvincente.

I protagonisti attesi per la classifica generale

Il primo confronto diretto in montagna vedrà i principali contendenti per la classifica generale sfidarsi apertamente. L'attenzione è tutta puntata su Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), considerato il favorito principale. Tuttavia, la concorrenza sarà agguerrita, con nomi di spicco come Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), il detentore del titolo Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e la forte accoppiata dell'Ineos Grenadiers, composta da Egan Bernal e Thymen Arensman. Questa tappa sarà cruciale per definire le gerarchie tra i contendenti.

Copertura televisiva e programma della tappa

La partenza della tappa è fissata per le ore 11.35, con l'arrivo previsto intorno alle 15.30.

Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta televisiva su RaiSportHD a partire dalle ore 13.35, con trasmissione gratuita e in chiaro. Per lo streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play dalle 13.35, anch'essa gratuitamente. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire l'evento su piattaforme come Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale su OA Sport per aggiornamenti in tempo reale.

Il Tour of the Alps 2026: un evento euroregionale

Il Tour of the Alps 2026, giunto alla sua quarantanovesima edizione, si svolge dal 20 al 24 aprile, attraversando le suggestive regioni di Tirolo, Alto Adige e Trentino. La tappa di Telfs‑Val Martello riveste un'importanza aggiuntiva in quanto è una delle quattro frazioni che contribuiscono all'assegnazione di punti per la Coppa Italia delle Regioni, un prestigioso circuito nazionale organizzato dalla Lega Ciclismo Professionistico. È importante sottolineare che solo la prima tappa, interamente disputata in Austria, non rientra nel computo per la classifica di questo circuito nazionale.