Carlos Alcaraz è stato il protagonista della serata di gala a Madrid, dove ha ricevuto il prestigioso premio di miglior atleta della scorsa stagione ai Laureus World Sports Awards. Un riconoscimento importante che giunge, tuttavia, in un momento delicato per il giovane tennista spagnolo, alle prese con un infortunio al polso. Questo problema lo ha già costretto a rinunciare al torneo di Madrid e getta ombre sulla sua partecipazione ai prossimi appuntamenti sulla terra battuta, come evidenziato dal sottotitolo: "Il tennista spagnolo riflette sul futuro dopo il problema al polso e invita alla prudenza".

A margine della premiazione, Alcaraz ha affrontato apertamente il tema delle sue condizioni fisiche, sottolineando l'importanza di non affrettare il rientro. "Nello sport professionistico si incontrano sempre piccoli intoppi lungo il percorso, ma il nostro dovere è quello di rialzarci più forti e migliori di prima", ha dichiarato. "Cercheremo di prenderci cura di noi stessi nel miglior modo possibile ora, in modo da poter tornare il prima possibile".

Il tennista ha poi fornito dettagli sugli esami a cui dovrà sottoporsi. "Il test che mi aspetta è solo un altro di quelli che ho già fatto. Ne ho fatto uno, ma era solo un test di routine, quindi abbiamo deciso di prenderci un po’ di tempo prima di farne un secondo", ha spiegato.

"Non è un test diverso, solo un altro per vedere come sta evolvendo la situazione. Percentuali? Non lo so, non posso dire nulla al momento". Queste parole lasciano aperti diversi interrogativi sul suo rientro in campo.

Incertezza sul Roland Garros

Il forfait a Madrid e l'incertezza sulla partecipazione agli Internazionali d'Italia spostano inevitabilmente l'attenzione sul Roland Garros, dove Alcaraz è campione in carica e potrebbe essere chiamato a una scelta difficile. Lo spagnolo non si è sottratto al confronto, invitando alla cautela. "Come ho detto, ho una lunghissima carriera davanti a me, tanti anni di buon tennis", ha affermato. "Sforzarmi troppo a questo Roland Garros potrebbe seriamente compromettere le mie possibilità nei tornei futuri, quindi vedremo come andrà la competizione.

Preferisco tornare un po’ più tardi e in buona forma, piuttosto che tornare un po’ prima e in cattive condizioni. Bisogna prendersi cura di sé perché la carriera di un tennista può essere molto lunga".

Alcaraz ha inoltre ridimensionato il tema della corsa al vertice del ranking mondiale, chiarendo che la priorità assoluta è il recupero fisico. "Non sono preoccupato. L’avevo già detto a Montecarlo, quando ero in salute e senza infortuni, che avrei perso comunque il primo posto", ha spiegato. "La lotta per la vetta tra me e Jannik Sinner si sta rivelando molto avvincente; ci dividiamo le settimane, anche se credo che lui la manterrà un po’ più a lungo. In fin dei conti, le nostre carriere sono molto lunghe, abbiamo ancora molti anni davanti, quindi cercheremo di impegnarci al massimo nei tornei al nostro ritorno.

Ora la cosa principale è recuperare, allenarsi bene e tornare a giocare".

La stagione di Alcaraz e gli obiettivi futuri

Il problema al polso, emerso durante il torneo di Barcellona, ha costretto Alcaraz a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. La sua partecipazione al Roland Garros, dove detiene il titolo, rimane incerta e dipenderà dall'esito dei prossimi esami. Nonostante l'infortunio, Alcaraz ha già conquistato due titoli in stagione, tra cui il suo primo Australian Open, diventando il più giovane tennista a completare il Career Grand Slam. Il duello con Jannik Sinner per la prima posizione del ranking mondiale continua a essere un elemento chiave della stagione, ma per il momento la priorità del tennista murciano resta la piena guarigione dall'infortunio.