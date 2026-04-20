Il ranking mondiale del tennis femminile ha registrato alcuni movimenti significativi nell'ultima settimana, con particolare attenzione alla posizione di Jasmine Paolini. La tennista azzurra, a seguito dell'eliminazione al primo turno nel torneo di Stoccarda, ha perso punti preziosi, scivolando di una posizione.

Paolini inizia questa settimana da numero nove del mondo, essendo stata superata dalla russa Mirra Andreeva, che ha raggiunto la finale sulla terra rossa tedesca e si posiziona ora all'ottavo posto. In vetta alla classifica, Aryna Sabalenka mantiene saldamente il comando, conservando un ampio margine di oltre duemila punti sulla sua più diretta inseguitrice.

La kazaka Elena Rybakina, grazie alla recente affermazione nel torneo, ha consolidato la propria seconda posizione in graduatoria e si è ulteriormente avvicinata alla leader mondiale. La top-10 aggiornata del ranking WTA, riferita a lunedì 20 aprile 2026, si presenta come segue:

1. Aryna Sabalenka – 10.895 punti

– 10.895 punti 2. Elena Rybakina – 8.500 punti

– 8.500 punti 3. Coco Gauff – 7.279 punti

– 7.279 punti 4. Iga Swiatek – 7.273 punti

– 7.273 punti 5. Jessica Pegula – 6.136 punti

– 6.136 punti 6. Amanda Anisimova – 5.995 punti

– 5.995 punti 7. Elina Svitolina – 3.910 punti

– 3.910 punti 8. Mirra Andreeva – 3.746 punti

– 3.746 punti 9. Jasmine Paolini – 3.722 punti

– 3.722 punti 10. Victoria Mboko – 3.531 punti

Le tenniste italiane nel ranking mondiale

Per quanto concerne il panorama italiano, la situazione rimane sostanzialmente invariata.

Elisabetta Cocciaretto si conferma la seconda tennista azzurra in classifica, occupando la posizione numero quarantuno, ed è l'unica altra italiana presente nella top-100. Tra le giovani promesse, si segnala l'ascesa di Tyra Grant, che ha guadagnato trentotto posizioni rispetto all'ultimo aggiornamento, raggiungendo il numero 262 del ranking mondiale.

La top-10 delle italiane, aggiornata a lunedì 20 aprile 2026, vede:

9. Jasmine Paolini – 3.722 punti

– 3.722 punti 41. Elisabetta Cocciaretto – 1.310 punti

– 1.310 punti 143. Lucrezia Stefanini – 526 punti

149. Lisa Pigato – 504 punti

153. Nuria Brancaccio – 496 punti

166. Lucia Bronzetti – 456 punti

251. Jessica Pieri – 273 punti

262. Tyra Grant – 260 punti

– 260 punti 266. Jennifer Ruggeri – 259 punti

270. Dalila Spiteri – 252 punti

Analisi delle variazioni internazionali

Analizzando i dati internazionali, si riscontra una lieve discrepanza nei punteggi tra diverse rilevazioni, sebbene la leadership di Aryna Sabalenka e la presenza di Jasmine Paolini nella top-10 siano costantemente confermate.

Secondo un'altra analisi dei dati, Sabalenka figura con 11.025 punti, seguita da Rybakina (8.108) e Coco Gauff (7.278). In questa specifica graduatoria, Paolini si attesta all'ottavo posto con 3.907 punti, mentre Andreeva è nona con 3.611.

Queste variazioni riflettono le dinamiche dei tornei e i meccanismi di aggiornamento dei punteggi, ma non alterano la sostanza delle posizioni chiave: Sabalenka rimane la tennista da battere, e Paolini continua a rappresentare l'Italia ai massimi livelli del tennis mondiale, nonostante il leggero arretramento in una delle classifiche.