Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia 2000 e voce tecnica Rai, ha analizzato la stagione ciclistica e il prossimo Giro d’Italia. A poche settimane dalla Grande Partenza, Garzelli ha espresso fiducia in Giulio Pellizzari per un posto sul podio della Corsa Rosa, a patto di condizioni ottimali. Ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento per Pellizzari, riconoscendogli qualità per i massimi livelli. «Mi aspetto un grande Giro da Pellizzari; se in condizione, ha le credenziali per puntare al podio», ha dichiarato. L’analisi ha incluso i principali protagonisti stagionali: il dominio di Pogacar e Vingegaard, e la crescita di giovani italiani come Piganzoli e Tiberi.

Prospettive e favoriti al Giro

Per Garzelli, Vingegaard è il favorito principale del Giro, forte di un inizio stagione impressionante e team solido. L’ex maglia rosa auspica una corsa aperta, con sorprese come Pellizzari. Altri nomi: Carapaz, Almeida (se recuperato), Gall, Buitrago, Storer. Pur ammettendo la difficoltà di previsioni, Garzelli ha indicato: «Vingegaard e Pellizzari sono i primi nomi che mi vengono in mente per il podio».

Garzelli ha mostrato interesse per un futuro confronto diretto tra Pogacar e Seixas, riconoscendo il potenziale del giovane portoghese ma sottolineando come Pogacar stia già scrivendo la storia del ciclismo. Un confronto affascinante, ma la maturazione di Seixas è da vedere.

Pellizzari: resilienza e ambizioni

Le aspettative su Pellizzari sono rafforzate dalle sue recenti prestazioni. Alla Tirreno-Adriatico, il corridore ha temuto il ritiro per un problema al tendine sinistro. La sua determinazione di arrivare al traguardo nella sua Camerino lo ha spinto a concludere la tappa, mantenendo il secondo posto. Pellizzari ha ammesso di aver lottato con un dolore al tendine, e che solo il traguardo nella sua Camerino lo ha spinto a non abbandonare.

In vista del futuro, Pellizzari sarà co-leader della Red Bull al Giro d’Italia con Jai Hindley. La sua preparazione include Milano-Torino, Milano-Sanremo e il Tour of the Alps come ultimo test prima della Corsa Rosa. La sua resilienza e la fiducia di Garzelli lo pongono tra i protagonisti più attesi del ciclismo italiano.