Tom Pidcock ha vissuto un brusco stop alla sua brillante stagione durante la Volta a Catalunya di fine marzo. Reduce dall’ottimo secondo posto alla Milano-Sanremo, il corridore della Pinarello è caduto rovinosamente in discesa, un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi di quanto inizialmente emerso. In un’intervista rilasciata a "The Athletic", Pidcock ha raccontato i dettagli dell’incidente avvenuto il 27 marzo: "Ero troppo sicuro di me stesso – ha ammesso – era la prima vera tappa di montagna dell’anno e mi sentivo davvero bene".

'Ero giù per quella collina senza sapere quanto ci sarei rimasto'

La discesa tecnica, affrontata con troppa sicurezza, gli ha giocato un brutto scherzo, portandolo a calcolare male la velocità in una curva. "Ho provato a rallentare ma ho perso l’equilibrio, sono sbandato e sono finito fuori strada". Proprio per evitare una caduta ancora più pericolosa, ha scelto "di mirare ad un albero, in realtà non più che qualche ramo", che lo ha fatto atterrare in modo abbastanza fortunato.

Pidcock ha poi rivelato come dopo l’incidente fosse da solo e impossibilitato a muoversi: "Le gambe non mi facevano molto male, ma il braccio, il gomito e la spalla sì. Ero giù per quella collina senza sapere per quanto tempo sarei rimasto lì".

Fortunatamente, il corridore della Pinarello è riuscito a comunicare via radio con la squadra, anche se l’ammiraglia si trovava già a un chilometro di distanza. Dopo alcuni minuti che sembravano interminabili, Pidcock è poi riuscito a risalire in strada.

Le conseguenze fisiche si sono però rivelate serie: lesioni estese al ginocchio destro, con contusioni ossee e danni a diversi legamenti – anterolaterale, collaterale mediale e laterale – accompagnati da un importante versamento intra-articolare. Queste diagnosi avevano inizialmente gettato ombre sulla prosecuzione della stagione del 27enne britannico, con il rischio concreto di dover rinunciare sia alle Classiche delle Ardenne sia al Tour de France.

'Forse ero troppo rilassato e sicuro'

Tuttavia, dopo qualche giorno, la situazione sembra essersi stabilizzata meglio del previsto. "Le prime risonanze erano un quadro un po’ confuso, come un’opera astratta – ha spiegato – bisogna attendere che l’infiammazione si riduca". Sotto stretto controllo medico, Pidcock ha iniziato una ripresa sorprendentemente veloce, tanto da poter tornare in gara già a breve, con la partecipazione al Tour of the Alps e, se tutto andrà bene, alla Liegi-Bastogne-Liegi.

Il campione britannico ha così commentato il suo stato d’animo e la lezione appresa: "Forse ero troppo rilassato, troppo sicuro – ha detto – scendere in discesa in sicurezza significa rimanere calmi, ma devi sempre mantenere alta l’attenzione".

Nonostante la caduta rovinosa, Pidcock appare determinato a non farsi fermare dall’incidente e a continuare a inseguire i suoi ambiziosi obiettivi stagionali. Questa vicenda mette in luce non solo la fragilità degli atleti di alto livello davanti agli imprevisti, ma anche la resilienza e la tenacia necessarie per ripartire dopo un trauma grave, confermando Tom Pidcock come uno dei talenti più promettenti e combattivi del ciclismo mondiale.