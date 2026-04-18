Flavio Cobolli ha scritto una pagina importante nella sua carriera, conquistando la finale dell'ATP 500 di Monaco. Il tennista italiano ha firmato un'impresa memorabile, sconfiggendo il padrone di casa e numero tre del mondo, Alexander Zverev, con un perentorio 6-3, 6-3 sulla terra rossa tedesca. Questa vittoria non solo gli garantisce l'accesso all'atto conclusivo del prestigioso torneo bavarese, ma segna anche la seconda volta in carriera in cui Cobolli ha la meglio su un top-10 del ranking ATP. È inoltre la sua prima affermazione contro Zverev, un avversario di spicco che lo precede in classifica, subito dopo Sinner e Alcaraz.

Per Cobolli, questa sarà la seconda finale stagionale in un torneo ATP 500, dopo il successo ottenuto ad Acapulco. L'appuntamento con la storia è fissato per domenica 19 aprile alle ore 13.30, quando l'azzurro proverà a coronare una settimana da protagonista in Baviera. Il suo avversario sarà deciso dalla semifinale che vedrà contrapporsi lo statunitense Ben Shelton, attualmente numero sei del mondo, e lo slovacco Alex Molcan. In caso di sfida con Shelton, Cobolli sarebbe chiamato a sovvertire il pronostico della vigilia, data la differenza di ranking, mentre contro Molcan partirebbe favorito sulla carta.

Il percorso di Cobolli verso la finale

Il cammino di Flavio Cobolli nel torneo di Monaco è stato costellato di prestazioni solide.

Prima di raggiungere la finale, il tennista romano aveva superato nei quarti di finale Vit Kopriva con il punteggio di 6-3, 6-2. Questa vittoria gli aveva permesso di centrare la sua terza semifinale stagionale, dopo quelle disputate a Delray Beach e, come già menzionato, ad Acapulco, dove ha poi conquistato il titolo. In semifinale, l'italiano ha poi affrontato e battuto Alexander Zverev, che a sua volta aveva eliminato Francisco Cerundolo nei turni precedenti.

La vittoria contro Zverev assume un significato ancora maggiore se si considerano i precedenti incontri tra i due. In passato, infatti, Zverev aveva sempre avuto la meglio su Cobolli: ai quarti dell’ATP 500 di Halle dell’anno precedente e al Roland Garros 2025.

La recente affermazione a Monaco rappresenta quindi un importante passo avanti nella carriera di Cobolli, dimostrando la sua crescita e la capacità di superare avversari di altissimo livello.

Dove seguire la finale: orari e copertura TV e streaming

La tanto attesa finale dell'ATP 500 di Monaco, con Flavio Cobolli protagonista, si disputerà domenica 19 aprile alle ore 13.30. Gli appassionati potranno seguire il match in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), disponibili per gli abbonati. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà accessibile su piattaforme come Sky Go, NOW e Tennis Tv, anch'esse dedicate agli abbonati. Sarà inoltre garantita una diretta testuale per non perdere nessun momento dell'incontro.

Montepremi e punti ATP in palio

La finale di Monaco non è solo un'occasione per la gloria sportiva, ma anche un momento cruciale dal punto di vista economico e di ranking. Per i finalisti, il torneo mette in palio un montepremi di 257.705 euro e 350 punti ATP. Il vincitore della competizione, invece, si aggiudicherà una cifra ancora più cospicua: 478.935 euro e ben 500 punti ATP. La sfida di domenica rappresenta dunque un'occasione cruciale per Flavio Cobolli, sia per consolidare la sua posizione nel ranking mondiale che per ottenere un significativo riconoscimento economico.