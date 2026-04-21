I Minnesota Timberwolves e gli Atlanta Hawks hanno saputo ribaltare le sorti delle rispettive serie del primo turno dei playoff NBA, pareggiando il conto sull'1-1 grazie a due vittorie in rimonta che hanno infiammato le sfide. Entrambe le squadre hanno dimostrato una notevole capacità di reazione, superando svantaggi significativi e imponendosi in trasferta.

I Timberwolves, in un'emozionante trasferta contro i Denver Nuggets, hanno conquistato una vittoria fondamentale per 119-114. La squadra di Minnesota ha compiuto una straordinaria rimonta, recuperando uno svantaggio che aveva toccato i 19 punti.

La stella della serata è stato Anthony Edwards, autore di ben 30 punti, affiancato da un solido Julius Randle con 24 punti e un determinante Donte DiVincenzo che ha contribuito con 16 punti. Nonostante le ottime prestazioni individuali di Jamal Murray (30 punti) e Nikola Jokić (24 punti, 15 rimbalzi e 8 assist), i Nuggets non sono riusciti a contenere l'impeto avversario e a mantenere il vantaggio iniziale.

L'incontro ha preso il via con i Nuggets che hanno imposto un ritmo travolgente, raggiungendo un significativo vantaggio di 44-25. Tuttavia, i Timberwolves hanno mostrato una resilienza ammirevole, riuscendo a reagire e a colmare il divario. Nella seconda metà della gara, Minnesota ha progressivamente preso il controllo, grazie a una serie di giocate cruciali.

Tra queste, spiccano una potente schiacciata di Jaden McDaniels e un rapido contropiede concluso da DiVincenzo. I padroni di casa hanno tentato di rientrare con una tripla di Aaron Gordon e una schiacciata di Jokić, ma Murray ha mancato il tiro che avrebbe potuto pareggiare la partita negli ultimi istanti. La vittoria dei Timberwolves è stata poi sigillata da un'ultima schiacciata di DiVincenzo. Le prossime due sfide di questa intensa serie si disputeranno sul campo di Minneapolis.

Atlanta trionfa al Madison Square Garden

Nella Eastern Conference, gli Atlanta Hawks hanno compiuto un'altra impresa in trasferta, espugnando il Madison Square Garden con una vittoria di misura per 107-106 contro i New York Knicks.

Anche in questo caso, la vittoria è arrivata dopo una significativa rimonta, con gli Hawks che hanno recuperato ben 14 punti di svantaggio nel terzo quarto. Il protagonista assoluto per Atlanta è stato CJ McCollum, autore di 32 punti e artefice di un decisivo parziale di 11-0 nel quarto periodo, che ha radicalmente cambiato l'inerzia della partita. Nonostante Jalen Brunson avesse pareggiato con una tripla, McCollum ha risposto con un jumper che ha riportato avanti Atlanta. Una schiacciata di Jalen Johnson ha ulteriormente consolidato il vantaggio, e gli ultimi disperati tentativi di Brunson e Mikal Bridges non sono stati sufficienti per i Knicks per ribaltare il risultato finale.

Con questa preziosa vittoria, gli Hawks riaprono completamente la serie, che ora si sposterà ad Atlanta per le prossime cruciali partite.

La straordinaria capacità di rimonta dimostrata sia dai Minnesota Timberwolves che dagli Atlanta Hawks sottolinea l'elevato equilibrio e la feroce competitività che stanno caratterizzando questi playoff NBA. Le squadre hanno dimostrato di non arrendersi mai, nemmeno di fronte a svantaggi che sembravano insormontabili, promettendo ulteriori sfide ricche di colpi di scena.

La rimonta dei Timberwolves e il prosieguo della serie

La determinante rimonta dei Timberwolves si è concretizzata in particolare nella seconda metà dell'incontro, momento in cui i Denver Nuggets hanno incontrato notevoli difficoltà a trovare il canestro. I loro giocatori chiave, Murray e Jokić, hanno infatti realizzato solamente due canestri su tredici tentativi complessivi nell'ultimo quarto, un dato che evidenzia la difesa asfissiante di Minnesota.

Questo importante successo permette a Minnesota di fare ritorno a Minneapolis con la serie in perfetta parità, alimentando le concrete speranze di superare il turno in quella che si sta rivelando una delle sfide più combattute e avvincenti di questa prima fase dei playoff. Gara 3 è attesa al Target Center, dove i Timberwolves cercheranno di sfruttare il fattore campo per portarsi in vantaggio nella serie e consolidare la loro posizione.