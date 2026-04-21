La Cadillac ha conquistato un solido quinto posto nella prestigiosa 6 Ore di Imola, la prima prova del FIA World Endurance Championship. Un risultato significativo, ottenuto grazie alla performance della V‑Series.R numero 12, sapientemente guidata dal duo Norman Nato e Will Stevens. Nonostante una penalità abbia parzialmente compromesso le ambizioni di rimonta, il team ha dimostrato un ritmo particolarmente incoraggiante su un circuito che, storicamente, si è rivelato ostico per la vettura LMDh di General Motors.

La performance e l'impatto della penalità

La Cadillac numero 12 ha mostrato una prova di grande sostanza, mantenendosi costantemente in scia ai principali contendenti come Ferrari e Toyota fin dalle prime fasi del prologo. Tuttavia, un episodio cruciale ha influenzato l'esito della gara: una penalità è stata inflitta per non aver rispettato le bandiere gialle, a seguito di un'infrazione tecnica. Questo ha costretto la vettura a intraprendere una difficile risalita in classifica, affiancata dalla Ferrari numero 50, vanificando in parte l'ottimo lavoro svolto nelle fasi iniziali della competizione e rendendo la conquista del quinto posto ancora più meritoria.

Le dichiarazioni di Will Stevens: tra frustrazione e fiducia

Il pilota Will Stevens ha espresso le sue sensazioni a caldo: “Ovviamente sono frustrato per la penalità, perché fino a quel momento la nostra gara era stata estremamente positiva. Credo che siamo riusciti a mettere insieme tre stint davvero solidi e performanti. È proprio questo che rende la situazione difficile da accettare, ma al tempo stesso ci infonde molta fiducia per il futuro. Abbiamo imparato moltissimo questa settimana, e il fatto di essere riusciti a essere competitivi su una pista come Imola, che storicamente sapevamo essere uno dei nostri circuiti più deboli, rappresenta un segnale molto positivo per il prosieguo della stagione”.

Le sue parole sottolineano la capacità del team di trasformare una difficoltà in un'opportunità di crescita e miglioramento.

Prossimi appuntamenti: Spa‑Francorchamps all'orizzonte

Il team Cadillac avrà l’opportunità di riscattarsi e confermare i progressi già all’inizio di maggio, con il secondo evento stagionale in programma sul leggendario circuito di Spa‑Francorchamps. Per questa importante tappa, la Cadillac numero 38 vedrà il ritorno in pista del pilota britannico Jack Aitken, che era stato assente al round di Imola a causa di precedenti impegni nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra è determinata a capitalizzare gli insegnamenti di Imola per puntare a risultati ancora più ambiziosi nelle prossime sfide del campionato.