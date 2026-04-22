Nella quarta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile, la Pro Recco ha subito una sconfitta per 14-16 contro il Ferencvaros. Nonostante il risultato negativo maturato nella piscina della Sciorba, la formazione ligure mantiene il primo posto nel Gruppo B. Questo primato è assicurato grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti, avendo la Pro Recco prevalso per 13-9 nel precedente confronto in Ungheria.

La partita si è rivelata subito in salita per i liguri. Il Ferencvaros ha chiuso il primo quarto in vantaggio per 6-4, per poi allungare ulteriormente nel secondo periodo, portandosi sul 10-4 a metà gara senza subire reti.

La Pro Recco ha tentato una reazione nel terzo tempo, riuscendo a dimezzare lo svantaggio fino al 13-10. Tuttavia, la rimonta non si è completata nell’ultimo quarto, con la gara che si è conclusa sul 16-14 per gli ospiti.

Classifica e percorso verso la Final Four

Con questa sconfitta, la Pro Recco viene raggiunta a quota nove punti proprio dal Ferencvaros, ma conserva la testa del girone in virtù degli scontri diretti. La squadra ligure è ora a un solo punto dalla qualificazione matematica alla Final Four. Questo scenario è rafforzato dal risultato dell'altra partita del gruppo, dove i tedeschi della Waspo 98 Hannover hanno superato di misura i croati della Mladost per 15-14, raggiungendoli a quota tre punti.

Con sei punti ancora in palio nelle prossime due giornate, alla Pro Recco basterà un pareggio contro Hannover o Mladost per garantirsi il passaggio del turno come prima classificata del girone. In caso di due vittorie nei tempi regolamentari, i liguri affronterebbero in semifinale la seconda classificata del Gruppo A.

Il progetto della nuova piscina "Antonio Ferro"

Oltre agli impegni europei, la Pro Recco guarda al futuro con il progetto della nuova piscina "Antonio Ferro". Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha presentato il piano per la realizzazione dell’impianto, che prevede l’inizio dei lavori a maggio e la conclusione entro aprile 2028. Il nuovo impianto sarà moderno, accessibile e con una capienza aumentata fino a cinquecento posti, pur mantenendo il fascino storico della struttura.

La piscina resterà scoperta per preservare il carattere originario e rispettare le normative locali. Il progetto, sostenuto dalla Regione Liguria e dal Comune di Recco, rappresenta un investimento significativo per la città e per la società, che punta a mantenere la propria eccellenza sportiva anche negli anni a venire.