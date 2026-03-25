La Pro Recco ha ulteriormente consolidato la sua posizione di vertice nella Champions League di pallanuoto maschile, registrando una convincente vittoria per 13-10 contro la Mladost Zagabria. Questo successo, ottenuto nella seconda giornata della fase a gironi, ha ribadito l'eccellente forma della squadra ligure. Dopo aver già superato il Ferencvaros all’esordio, la formazione genovese mantiene così il punteggio pieno, issandosi da sola in testa al Gruppo B della competizione.

Il match è stato indirizzato con decisione fin dalle prime battute. Nel primo quarto, la Pro Recco ha imposto il proprio ritmo, chiudendo la frazione in vantaggio per 5-2 grazie alle reti di ben cinque marcatori diversi, a testimonianza della profondità e della versatilità del roster.

Il secondo periodo ha visto i padroni di casa allungare ulteriormente il divario: mantenendo la porta inviolata, i liguri hanno saputo sfruttare al meglio le situazioni di superiorità numerica, realizzando due reti cruciali che hanno portato il punteggio all'intervallo lungo sul 7-2.

Controllo e gestione del vantaggio

Nel terzo quarto, la Mladost ha tentato una timida reazione, riuscendo a ridurre lo svantaggio fino a un parziale di 9-6. Tuttavia, la Pro Recco ha saputo respingere con fermezza il tentativo di rimonta avversario, ristabilendo le distanze e chiudendo la frazione sull'11-7. Negli ultimi otto minuti di gioco, i liguri hanno dimostrato grande maturità e controllo, amministrando il vantaggio con saggezza e gestendo il ritmo della partita fino alla sirena finale.

La vittoria per 13-10 non solo conferma la supremazia della Pro Recco, ma evidenzia anche la sua capacità di mantenere alta la concentrazione e di gestire le fasi cruciali dell'incontro.

Il percorso e le prospettive in Champions League

La fase a gironi della Champions League di pallanuoto maschile ha visto la Pro Recco mantenere un percorso impeccabile, come ulteriormente confermato dal successo per 15-13 ottenuto contro il Jadran Split in un'altra gara del girone. Nel quadro generale della competizione, la squadra ligure si è affermata come una delle quattro formazioni vincitrici dei rispettivi gruppi, affiancandosi a colossi come Olympiacos, Ferencváros e Barceloneta. La Mladost, nonostante la sconfitta subita contro la Pro Recco, ha comunque garantito la propria qualificazione ai quarti di finale come seconda classificata del proprio gruppo, grazie anche a una significativa vittoria per 15-13 contro il Vasas.

Con le migliori otto squadre ora pronte a contendersi il prestigioso titolo europeo, il torneo entra nella sua fase più calda e decisiva. La Pro Recco, forte dei risultati eccezionali ottenuti finora e della sua solida performance, si candida con autorevolezza tra le principali favorite per la vittoria finale della competizione.