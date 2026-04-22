La Nazionale italiana di basket femminile si prepara a un ritorno storico ai Mondiali, dopo trentadue anni di assenza dalla competizione iridata. Il sorteggio dei gruppi, tenutosi a Berlino, ha inserito le azzurre nel Girone D insieme a Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca, avversarie di altissimo livello. L'esordio dell'Italia è fissato per il 4 settembre contro la Repubblica Ceca, in una sfida già cruciale per le sorti del gruppo.

Il commissario tecnico Andrea Capobianco ha commentato il sorteggio con realismo e determinazione: «Dopo l’Europeo ci è capitato un altro sorteggio decisamente complicato, dal momento che due squadre del nostro girone sono le finaliste dell’ultima edizione del Mondiale.

Andremo in Germania per vendere cara la pelle, manchiamo da un Mondiale da 32 anni ma nutro grande fiducia e stima in queste ragazze che ci hanno sempre colpito per la loro prontezza e per la determinazione. Vogliamo andare a Berlino guardando le nostre cose, come fatto sia all’Europeo che al pre-Mondiale, provando ad alzare ancora di più l’asticella e sapendoperfettamente che queste squadre puniscono tutti gli errori degli avversari. Servirà quindi un’attenzione pazzesca per provare a giocarci queste sfide complesse possesso dopo possesso, per poi alzare gli occhi e vedere com’è andata.»

Il difficile cammino nel Girone D

Il sorteggio ha riservato all’Italia un percorso tutt’altro che agevole.

Gli Stati Uniti, campioni in carica e imbattuti dal 2006, sono la squadra da battere. La Cina è reduce dalla finale mondiale persa contro le statunitensi, mentre la Repubblica Ceca ha dimostrato solidità raggiungendo i quarti di finale all'ultimo Europeo. L'Italia, inserita in terza fascia nel ranking, dovrà lottare per conquistare almeno il secondo o terzo posto nel girone, garantendo l'accesso agli spareggi per i quarti di finale.

Calendario e formula del torneo

Il cammino delle azzurre prevede l'esordio il 4 settembre contro la Repubblica Ceca, seguito dalla sfida con gli Stati Uniti il 6 settembre e con la Cina il 7 settembre. Gli orari delle partite saranno comunicati prossimamente. La formula del torneo stabilisce che le prime classificate di ogni girone accedano direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze si giocheranno il passaggio tramite spareggi; le quarte saranno eliminate.

Obiettivo: competere e crescere sul palcoscenico mondiale

Il ritorno ai Mondiali è già un traguardo importante per la Nazionale italiana, che arriva a Berlino forte della consapevolezza maturata con il recente bronzo europeo e una semifinale persa di misura contro il Belgio. Il gruppo guidato da Andrea Capobianco ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e punta a confermare i progressi contro avversarie di primissimo piano. La corsa per la qualificazione ai quarti si giocherà soprattutto contro Cina e Repubblica Ceca, con gli Stati Uniti favoriti per la vetta del girone.

La determinazione e la fiducia espresse dal commissario tecnico riflettono lo spirito di una squadra che vuole affrontare ogni partita con il massimo impegno, consapevole delle difficoltà ma pronta a vendere cara la pelle in ogni possesso. L'appuntamento con la storia è fissato: l'Italia femminile è pronta a tornare protagonista sul palcoscenico mondiale.