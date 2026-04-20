Domani, alla Sciorba, la Pro Recco si prepara a un appuntamento cruciale: il terzo confronto stagionale contro il Ferencvaros, valido per la quarta giornata del girone B del Quarter Final Stage di Champions League. Fischio d'inizio alle 20:30 per una sfida che vede la capolista a punteggio pieno puntare a conquistare il pass per la Final Four con due turni d’anticipo.

La posta in gioco

Con un percorso impeccabile finora, la Pro Recco ha l’opportunità di sigillare matematicamente la qualificazione alla Final Four. Una vittoria contro il Ferencvaros, attualmente secondo con sei punti, garantirebbe ai liguri il passaggio del turno.

La partita si preannuncia intensa e combattuta, con un valore ancora più elevato per la formazione ungherese, determinata a riscattare la sconfitta dell’andata e a riaprire la corsa per il primo posto nel girone.

Analisi tattica e le parole di Irving

Il duello tra queste due corazzate, che si conoscono ormai a memoria, sarà deciso dalla cura dei dettagli e dalla capacità di trovare gli accorgimenti giusti per scardinare le certezze difensive avversarie. La Pro Recco, che ha mostrato una crescita esponenziale dall'inizio della stagione grazie al duro lavoro quotidiano e alla messa a punto di un organico rinnovato con otto effettivi in estate, punterà sulla propria solidità difensiva per neutralizzare la qualità al tiro del Ferencvaros.

Alla vigilia dell'incontro, l’attaccante statunitense Max Irving ha evidenziato l’importanza della sfida: “Questapartita è estremamente importante per noi, ma non solo per noi: anche per l’FTC. Siamo due delle migliori squadre al mondo e ci stiamo giocando un posto alle Final Four. Quando arrivi ai quarti di finale e lotti per la semifinale, entrambe le squadre danno tutto quello che hanno. Per noi la chiave sarà mettere massima attenzione e concentrazione sulla difesa, e poi, alla fine dei quattro tempi – trentadue minuti – guarderemo il tabellone. Sarà una partita completamente diversa da quella giocata a Budapest. Per noi è un’opportunità straordinaria per fare un passo avanti, crescere come squadra e avvicinarci a ciò che vogliamo essere a fine stagione.

Il campionato italiano è lungo e c’è tempo fino alle Final Four di Malta, se riusciremo a qualificarci. Sarà un’occasione incredibile per giocare a pallanuoto ai massimi livelli. La Sciorba ci ha già dato un grande vantaggio casalingo contro Brescia, Savona e in Coppa Italia. Per questo vogliamo ringraziare tutti i tifosi che verranno a sostenerci martedì: portate energia, portate fuoco, portate passione. Non vediamo l’ora di vedervi.”

Il percorso in Champions League

Nel girone B del Quarter Final Stage, la Pro Recco ha finora consolidato la propria leadership con una netta vittoria per 20‑14 in trasferta contro il Waspo 98 Hannover. Una prestazione dominante nel terzo tempo ha visto protagonisti Matteo Iocchi Gratta con sei reti, Max Irving con quattro e Francesco Di Fulvio con tre. Il Ferencvaros, dal canto suo, ha rafforzato la propria posizione in classifica grazie a un successo per 15‑10 contro la Mladost a Zagabria.