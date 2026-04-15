L'Umana Reyer Venezia si appresta ad affrontare Spar Girona nel quarto di finale della Final Six di Eurolega femminile. L'incontro, in programma a Saragozza alle ore 17:30, rappresenta un momento cruciale per la formazione lagunare, determinata a proseguire il proprio cammino continentale. Come sottolineato da Mariella Santucci, sarà una "partita complicata" dove "rimanere focalizzate" sarà essenziale.

Le Strategie in Campo

La Reyer Venezia fa della velocità e dell'aggressività i suoi punti di forza, eccellendo nelle palle recuperate e nelle transizioni rapide, aspetti che la collocano tra le migliori squadre d'Europa in queste specialità.

Di contro, Spar Girona predilige un gioco più strutturato e orientato all'interno dell'area, potendo contare sulla solidità e sulle capacità offensive di Mariam Coulibaly come principale riferimento. L'esito della sfida dipenderà in larga parte dall'equilibrio e dalla capacità di imporre il proprio stile di gioco da parte di entrambe le formazioni.

Le Aspettative di Mariella Santucci

Dalle dichiarazioni rilasciate, emerge la consapevolezza dell'importanza del match. Mariella Santucci ha evidenziato la complessità dell'impegno: "Sarà una partita complicata, ovviamente sappiamo che ci giochiamo tanto". La giocatrice ha poi aggiunto un elemento chiave per l'approccio alla gara: "La cosa più importante sarà riuscire a tenere a bada le emozioni, riuscire a godersi il momento e rimanere focalizzate senza farsi travolgere dal momento, visto che è la prima volta che siamo presenti ad un evento come le Final Six".

Nonostante la pressione, l'ambizione è alta: "Noi abbiamo fame e cercheremo di arrivare il più in alto possibile".

Il Percorso e le Prospettive

L'Umana Reyer Venezia ha raggiunto la prestigiosa Final Six dopo aver superato un ostacolo significativo nei quarti di finale preliminari. La formazione veneziana ha infatti conquistato il pass grazie a una prestazione solida e determinata, imponendosi con un netto 62-51 contro Famila Schio in gara tre. Questo successo non solo ha assicurato la qualificazione alla fase finale del torneo, ma rappresenta anche un traguardo storico per il club lagunare, che per la prima volta si trova in un evento di tale portata.

Dall'altra parte del campo, Spar Girona ha ottenuto l'accesso diretto alla Final Six, evitando la fase dei play-in grazie al suo eccellente piazzamento al secondo posto nel proprio girone.

Questa qualificazione diretta testimonia la forza e la costanza della squadra spagnola nel corso della competizione.

La posta in gioco è elevatissima: il vincitore di questo avvincente confronto tra Venezia e Girona si guadagnerà il diritto di affrontare in semifinale il Fenerbahçe, una delle formazioni di punta del torneo, già qualificata direttamente a questa fase. La sfida non è solo per l'accesso alle semifinali, ma anche per la possibilità di scrivere un'ulteriore pagina importante nella storia europea di entrambi i club.