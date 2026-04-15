Una giornata storica attende l’Umana Reyer Venezia, pronta a scendere in campo oggi per i quarti di finale delle Final Six di Eurolega femminile. A Saragozza, la formazione di coach Andrea Mazzon sfiderà lo Spar Girona, una delle compagini più blasonate del basket spagnolo. L’obiettivo è raggiungere per la prima volta la semifinale della massima competizione continentale. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30. Questa sfida rappresenta un’occasione unica per entrambi i club, mai spintisi così avanti nel torneo.

Nonostante precedenti incontri in EuroCup, la posta in palio è ben diversa: l’accesso tra le prime quattro d’Europa e la possibilità di affrontare il Fenerbahce.

La Reyer si presenta a questo cruciale appuntamento con un gruppo solido e motivato, pronto ad affrontare la gara con determinazione e coraggio.

Analisi delle squadre e protagonisti

Lo Spar Girona approda alle Final Six forte di una tradizione consolidata in Eurolega, con sei partecipazioni nell’era moderna e un bilancio di 36 vittorie e 46 sconfitte. Il club catalano ha già eguagliato il suo miglior risultato storico, avendo raggiunto i quarti di finale in precedenza. Tra le sue fila spicca Mariam Coulibaly, leader per efficienza (19.2), punti (17.2) e rimbalzi (7.4 a gara), autrice di un record di franchigia con 30 punti in una singola partita europea. Al suo fianco, Chloe Bibby (15.8 punti) e Juste Jocyte (4.4 assist, 11.9 punti) rappresentano ulteriori minacce offensive, mentre Laeticia Amihere si distingue per la sua fisicità sotto canestro.

L’Umana Reyer Venezia, dal canto suo, potrà fare affidamento sull’esperienza di giocatrici come Ivana Dojkic, già protagonista in Final Six con Schio, e Stephanie Mavunga, alla sua terza finale consecutiva. Le statistiche preannunciano una vera e propria battaglia tattica: Girona vanta un’offensiva più prolifica (76.3 punti di media contro i 68.7 orogranata) e un dominio a rimbalzo (37.9 totali contro i 34.8 della Reyer), con una pericolosa attitudine al rimbalzo offensivo che frutta 13.5 punti da "seconda chance". Le spagnole realizzano inoltre 36.7 punti all’interno dell’area e beneficiano di una panchina profonda che produce 24.1 punti a partita.

La risposta orogranata dovrà concentrarsi sulla sua proverbiale aggressività difensiva.

Le veneziane primeggiano per palle recuperate (9 a partita) e stoppate (2.8). La chiave per la Reyer sarà recuperare palloni e correre, sfruttando i punti in contropiede (11 a gara) dove eccellono.

Le voci dalla vigilia e la diretta

Alla vigilia dell’incontro, Mariella Santucci ha sottolineato l’importanza di gestire le emozioni: “Sarà una partita complicata, ci giochiamo tanto. La cosa più importante sarà tenere a bada le emozioni, godersi il momento e rimanere focalizzate. Noi abbiamo fame e cercheremo di arrivare il più in alto possibile”.

Il coach Andrea Mazzon ha espresso grande soddisfazione: “È una grande soddisfazione essere a una manifestazione così importante. Farne parte è una gioia per le giocatrici.

Giochiamo contro una squadra che rappresenta il campionato più forte al mondo dopo la WNBA. Proveremo a non snaturarci, a rimanere quelle che siamo, consapevoli che ce lo siamo meritato con un record di 11 vinte e 6 perse in Eurolega. Va dato merito alle ragazze che ci hanno creduto in ogni momento”.

Il quarto di finale tra Umana Reyer Venezia e Spar Girona si disputerà oggi alle ore 17:30. Non è prevista una diretta televisiva, ma l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su RaiPlay Sport 1. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale per seguire gli aggiornamenti in tempo reale. L’attesa è palpabile per una sfida che potrebbe segnare la storia del club veneziano.