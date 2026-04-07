Mercoledì 8 aprile si accenderanno i riflettori sulla 114ª edizione della Scheldeprijs, una delle classiche fiamminghe più attese e di categoria 1.Pro. La corsa prenderà il via da Terneuzen, nei Paesi Bassi, per concludersi a Schoten, in Belgio, dopo un tracciato di 205,2 km che si preannuncia sostanzialmente pianeggiante, disegnando lo scenario ideale per una volata annunciata.

Il percorso si snoda con eleganza lungo le sponde della Schelda Orientale e Occidentale, offrendo ai partecipanti un paesaggio suggestivo ma, al contempo, fortemente esposto al vento.

Questo elemento naturale potrebbe rivelarsi un fattore determinante, capace di influenzare in maniera significativa la dinamica di gara. Dopo aver toccato la località di Essen, il gruppo varcherà il confine tra Paesi Bassi e Belgio, dirigendosi verso il circuito conclusivo. Qui, i corridori affronteranno tre giri di 17 km ciascuno intorno a Schoten, su un profilo altimetrico descritto come un vero e proprio “tappeto da biliardo”. Tale conformazione del terreno non lascia dubbi: la corsa è pensata per esaltare le qualità dei velocisti più puri.

Il Tracciato e i Dettagli Tecnici

La partenza ufficiale è fissata per le ore 13:00 da Stadhuisplein a Terneuzen, mentre l'arrivo è stimato intorno alle ore 17:14 sulla Churchilllaan a Schoten.

L'intero percorso, esteso per 205,2 km, si distingue per il suo profilo completamente piatto, una caratteristica che lo rende intrinsecamente favorevole a una spettacolare volata di gruppo. Ogni chilometro è studiato per massimizzare la velocità e l'abilità degli specialisti dello sprint.

Le Prospettive di Gara

L'assenza di asperità significative lungo il tracciato suggerisce che la corsa sarà, nella sua maggior parte, attentamente controllata dalle squadre dei velocisti. Tentativi di rottura o fughe audaci potrebbero concretizzarsi solo in presenza di un vento particolarmente favorevole, che potrebbe spezzare il gruppo e creare nuove opportunità. Tuttavia, la natura del circuito finale e la conformazione del terreno confermano che l'epilogo più probabile per questa edizione della Scheldeprijs sarà una vibrante e combattuta volata di gruppo, dove la potenza e la tattica degli sprinter decideranno il vincitore.